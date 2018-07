Juanje Argüez, halagado por el interés de la Balona

El linense Juanje Argüez recibe como un halago que la Real Balompédica se haya interesado por contar con sus servicios para la próxima temporada. El centrocampista, ya desvinculado del Sevilla FC, no sabe todavía qué rumbo tomará su carrera, pero subraya que se siente "orgulloso" por estar en la agenda albinegra y confiesa que su destino pasará "algún día" por vestir la camisola de la Balona.

Juan Jesús Argüez Ruiz (4 de abril de 1995) disfruta de sus vacaciones en casa, en su tierra, donde hace más de una década hizo las maletas para enrolarse en la cantera del Sevilla. De ese niño que sobresalió en un Abierto Benjamín Helenio Lucas ha crecido un joven con una importante trayectoria en las categorías inferiores de Nervión, un futbolista que habla con temple y que el pasado curso militó en el filial sevillista que perdió la categoría en Segunda división.

Creo que es hora de que la Balona intente luchar por estar arriba, la afición se lo merece"

Juanje exprime el tiempo con la familia sin perder de vista el Mundial. El fútbol le apasiona y "un acontecimiento así, cada cuatro años, es algo que uno no puede perderse", reconoce mientras hace una pausa en el Brasil-México para atender a este periódico. El linense, no obstante, trata de desconectar en cuanto a su situación a la espera de que su representante le transmita las opciones en firme.

Argüez habla claro: "No tengo nada claro todavía. Me gustaría jugar en Segunda división pero entiendo que es casi imposible, por lo tanto mi idea es poder estar en Segunda B, en un equipo con un proyecto ambicioso y en un lugar donde pueda volver a sentirme protagonista", dice.

"¿La Balona? Amigos y familiares me dicen que me venga ya, lo normal en esta situación", admite con buen humor. "Yo de momento lo único que sé es que han llamado para interesarse por mí y solo puedo decir que me siento orgulloso como linense que el equipo de mi tierra se fije en mí. No todo el mundo puede jugar en su casa y menos en un club tan grande como la Balona", reconoce el linense.

"Es bonito", insiste. "Yo tengo claro que algún día vestiré esa camiseta, no sé si este año, el que viene o más adelante, pero tengo eso dentro de que algún día podré jugar en la Balona", comparte Juanje.

Preguntado sobre si el nuevo proyecto de la Balompédica encaja en el perfil de club ambicioso que entra en sus pretensiones, Juanje Argüez piropea a la entidad que preside Raffaele Pandalone. "La Balona siempre hace conjuntos competitivos y cuenta con una afición que es la envidia de la categoría. Yo creo que es hora de que intente luchar por estar arriba porque puede y porque se lo merece. Creo que esta temporada puede ser la que suene la campana", opina.

El que fuera canterano del Atlético Zabal cierra una larga etapa de su vida con el Sevilla FC tras una campaña en la que no tuvo los minutos deseados. "Fue una temporada complicada, pero me quedo con todo lo bueno, que ha sido mucho, muchísimo, en estos años. Siempre estaré agradecido a este club que me ha marcado tanto", resume Juanje, que alcanzó la internacionalidad sub-16 con España, saltó al filial sevillista como juvenil con Ramón Tejada, precisamente en un duelo ante la Balompédica, y debutó con el primer equipo de la mano de Unai Emery en una pretemporada ante el Fenerbahçe de Turquía.