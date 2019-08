El linense Juan Merino, ex jugador y ex entrenador del Betis, vuelve al club de las trece barras para formar parte de la nueva secretaría técnica heliopolitana.

Según ha avanzado Canal Sur Radio en su programa La Jugada de Andalucía, Juan Merino se incorporará al equipo de trabajo que dirige Alexis Trujillo y en el que ya están algunos exjugadores como Cañas y Jaime. Con esta incorporación la entidad verdiblanca refuerza ese área del club tras la salida de Serra Ferrer.

Juan Merino, que tiene una dilatada trayectoria en los banquillos (Real Betis, Recreativo de Huelva...) dirigió el curso pasado en las últimas jornadas al UCAM de Murcia y a pesar de no obtener buenos resultados, los rivales no fallaron y no pudo colocar al conjunto universitario en la fase de ascenso a Segunda.