Jordi Roger: "El niño le ha echado un par de huevos; le doy las gracias por ayudarnos"

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, valoró muy positivamente el punto logrado en Sanlúcar en declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Nos vamos de aquí muy contentos con un punto, para el handicap con el que veníamos durante toda la semana, bastante duro para un equipo de Segunda B". "Ha tenido que jugar el juvenil [Manu], que le ha echado un par de huevos el niño", resaltó. "El equipo ha trabajado mucho para ayudarle, ha tenido que ser muy solidario. Le doy un 10 a mi equipo. Nos vamos con un punto que nos sabe a gloria".

"Hoy no podíamos fallar en la salida del balón. Teníamos que minimizar todos los errores, no podíamos arriesgarnos. El objetivo hoy era proteger a Manu lo máximo posible. Era una buena papeleta la que ha tenido el chaval, le he dado las gracias por venir a ayudarnos y que él no tenía ninguna responsabilidad. Le he dicho que jugara tranquilo, que disfrutara de su debut en Segunda B en un derbi como este y que la responsabilidad la teníamos todos los demás, que somos los profesionales de esto".

"Quiero dedicarle este punto al presidente [Raffaele Pandalone]. No se si los balonos son conscientes de quién es. Se deja cuerpo y alma por la Balona", apuntó el técnico albinegro.

Para Roger fue "un partido muy duro, muy competido. Aquí o compites bien o no sacas nada", dijo. "En el primer tiempo ellos han tenido más balón, pero lo han tenido donde a nosotros nos interesaba. La idea era estar juntitos y replegaditos. Creo que no nos han creado una ocasión de peligro clara", explicó. "En la segunda parte hemos intentado buscar rapidez en las bandas, lo que hacían ellos. Hemos tenido más aproximaciones en la segunda mitad, por medio de Gato".