Johnson, feliz tras su "sólida" primera vuelta

Uno de los líderes tras la primera jornada del LIV Andalucía que se juega hasta el domingo en el Club de Golf Valderrama de San Roque, el norteamericano Dustin Johnson, resaltó al término de su primer recorrido las exigencias del recorrido sanroqueño, aunque resaltó que había desarrollado un juego “sólido”.

“Lo manejé muy bien e hice muchos golpes dentro de las calles (fairways). Este campo de golf es uno que tienes que jugar con mucha precisión dentro de las calles, y realmente no me salí de posición”, detalló. “Pegué muy buenos golpes con los hierros, controlé la bola muy bien, y me di varias oportunidades para hacer birdie”

Su compatriota estadounidense, Jason Kokrak, quien juega por primera vez en la sede de la Ryder Cup de 1997, no quiso ampararse en los problemas que la pérdida de su bolsa de palos han provocado en la preparación del torneo. “Mis palos de golf no llegaron sino hasta ayer a las cinco de la tarde (dijo en referencia al jueves). Tuve una sesión rápida en el driving range, caminé los primeros nueve hoyos ayer y esta mañana (viernes) recorrí los otros nueve”, explicó.

“Hoy jugué muy bien, e hice muy buenos putts. Tuve un par de malos tiros de salida pero lo compuse. Fuera de eso, mantuve la bola frente a mi, hice un par de putts, y estoy muy contento con cómo me fue en esta ronda alrededor de Valderrama”, comentó.

Sergio García, que más que castellonense parece sanroqueño por el trato que recibe de un público entusiasmado con él, dijo: “Esta primera vuelta fue todo un reto. No voy a mentir, obviamente fue difícil. El campo estaba firme. Probablemente fue el viento más duro que hemos tenido aquí, ese viento Poniente que viene del oeste”.

“Hay que pegarle muy bien a la bola desde el tee, en cuanto te vas un poquito al rough es complicado remontar. Pero estoy contento de haber terminado bajo par en estas condiciones. Fue un día positivo.”

Sobre los aficionados subrayó: “Es genial ver a tantos aficionados, especialmente a los niños, gritando mi nombre y poder chocarles las manos. Es una sensación increíble… Estoy muy orgulloso de esto, creo que todos deberíamos estarlo. Queremos asegurarnos de que todos esos niños se involucren más y más en el juego, en el golf, y espero que muchos de ellos algún día salgan a jugar aquí.”