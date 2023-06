LIV Golf anuncia una nueva y transformadora estrategia de impacto y sostenibilidad

LIV Golf, la empresa responsable del LIV Andalucía que comienza este viernes en el Real Club Valderrama de San Roque, ha anunciado su nueva estrategia de impacto social y sostenibilidad Potential, Unleashed. Esta nueva iniciativa refleja el compromiso de LIV Golf para habilitar e inspirar un mejor mañana a través del juego del golf. Potential, Unleashed incluye una variedad de programas - LIV to Learn (vive para aprender), LIV Green (Vive Verde), Transform the Game (Transforma el Juego), y the Way We LIV (la forma que en vivimos) - que demuestran una estrategia holística y transformadora para el impacto social.

"LIV Golf ha agregado valor e inyectado una nueva e importante emoción al juego mundial del golf que todos amamos, pero no queremos detenernos ahí", dijo Greg Norman, Comisionado y CEO de LIV Golf. "Creemos que el golf tiene un potencial increíble para crear un significativo cambio social y medioambiental, un potencial que LIV se ha propuesto liberar: Potential, Unleashed" refleja nuestras grandes ambiciones e ideas para abordar los retos a los que se enfrentan nuestra sociedad y nuestro planeta. Nuestra visión es audaz, pero estamos comprometidos a trabajar en colaboración con nuestros aficionados, equipos, jugadores y socios para devolver a nuestras comunidades y a nuestro planeta y utilizar el juego del golf, que amamos, para lograr un cambio positivo."

LIV Golf busca utilizar el golf como plataforma para cambiar y mejorar el mundo. Jake Jones, Vicepresidente Senior de Impacto y Sostenibilidad de LIV Golf, es quien lidera esta iniciativa, junto al equipo de impacto y sostenibilidad de la liga, con el apoyo de thinkBeyond - líder internacional en consultoría de impacto social y sostenibilidad.

"thinkBeyond apoya a líderes y organizaciones a generar un impacto positivo tanto en el deporte como a través de él", dijo Sam Shave, Socio Director de thinkBeyond. "Estamos comprometidos con apoyar a cualquier organización que demuestre un genuino deseo por integrar y defender la sostenibilidad y el impacto. Nos ha impresionado el enfoque auténtico y ambicioso que LIV Golf y su equipo directivo han mostrado para hacerlo a través del desarrollo de Potential, Unleashed. No podemos esperar a ver su impacto en acción".

Potential, Unleashed se enfoca en dos objetivos principales: impactar positivamente la vida de 5,4 millones de jóvenes alrededor del mundo y ser climáticamente positivos para 2030. En la búsqueda de estas ambiciones, LIV Golf está desarrollando cuatro programas que fortalecerán los esfuerzos para apoyar la vida de jóvenes y refugiados, incrementar la diversidad del golf y proteger el planeta: