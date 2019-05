Álvaro Quirós entrega su mejor tarjeta en cuatro meses y es cuarto en Dinamarca

Álvaro Quirós formó un lío este viernes en el Made in Denmark, torneo del circuito europeo profesional de golf que se disputa en el Himmerland Golf & Spa Resort, de Farso, en Dinamarca. El guadiareño, por primera vez en casi cuatro meses, firmó una tarjeta con menos de 70 golpes (67). No es que pasase el corte, es que afronta los dos últimos recorridos empatado en la cuarta posición con -5, a tres impactos del líder, el austriaco Matthias Schwab. Eso sí, el sanroqueño no es el primer español ya que Alejandro Cañizares comparte el segundo puesto con -7.

Los resultados están totalmente mediatizados por la hora de salida de los jugadores. El viento y el agua han asumido protagonismo en las dos primeras vueltas

En esta segunda, de hecho, en el turno de mañana solo se entregaron 18 tarjetas por debajo del par, siendo el 67 de Quirós el segundo mejor resultado del turno. Un balance especialmente bueno ya que durante toda su vuelta apenas cesó de llover y el viento sopló con fuerza. En el hoyo 16, donde firmó el único bogey de la jornada, caía un chaparrón considerable.

La imagen de Álvato Quirós fue la del mejor Álvaro Quirós. Tranquilo, paciente, sin dejarse influir por las adversidades. Las sensaciones son especialmente buenas.

Cañizares no le fue a la zaga. A los 66 del primer día encadenó un menos dos que le afincan en la segunda plaza. Queda mucho por jugar, pero la emoción está garantizada.