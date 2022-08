El Aramco Series de la Reserva se vuelca con el Campo de Gibraltar

El golf del Campo de Gibraltar estará muy presente en el tercer torneo de las Aramco Team Series que se juega desde este jueves y hasta el sábado en La Reserva Club de Sotogrande, con una bolsa de un millón de euros en juego. No solo se trata de que se juegue en San Roque, que ya es determinante, sino que Julia Sánchez, de La Cañada, y e Irene García (natural de Jimena y que compite con licencia de Alcaidesa) formarán parte como amateurs de los equipos de cuatro golfistas encabezados por las mejores del planeta que competirán los dos primeros días.

Todo está listo para que este jueves arranque el tercero de los cinco torneos de la Aramco Team Series, que pertenece al Circuito Europeo Femenino de golf. La mejor de las apuestas españolas, la pamplonica Carlota Ciganda, tendrá como compañeras a Elena Hualde y Laura Gómez Ruiz, amén de una amateur que la organización aún no ha dado a conocer.

Precisamente en ese capítulo de las no profesionales es el que más se va a ver reflejado el Campo de Gibraltar. Dos de sus jugadoras más prometedoras, Julia Sánchez e Irene García van a disfrutar de la oportunidad única que supone competir durante dos días junto a las mejores golfistas del planeta y en un escenario envidiable.

“Quiero que el golf español siga creciendo y creo que este gran evento es una oportunidad para ello” ha comentado Ciganda, de 32 años. “Cuando juego en equipo es muy importante luchar, divertirse. Durante la Solheim Cup luché. Así que quiero que mis compañeras se diviertan primero y luego que luchen, que lo den todo y que se lo pasen bien”.

El equipo ganador de las Aramco Team Series de Londres estaba liderado por Nicole García y tiene pensado repetir la actuación en La Reserva. La sudafricana aprovechó su elección para reencontrarse con Karolin Lampert, con quien jugó hace un año en este evento. El equipo de García también contará con la finlandesa Krista Bakker, que formó parte del cuarteto triunfante en las Aramco Team Series de Bangkok en mayo.

García, de 31 años, ha comentado al respecto: "Creo que tengo un muy buen equipo. Karolin Lampert fue mi capitana en el mismo torneo del año pasado; es una gran jugadora, juega muy bien con el viento y me divierto mucho con ella. Somos buenas amigas. Hace tiempo que no juego con Krista, pero creo que está haciendo una estupenda temporada. Ha hecho una buena carrera en el evento por equipos. El cuarto miembro del equipo, la amateur, influye bastante".

"Todas las chicas tienen habilidades muy similares -todas pueden hacer muchos birdies-, así que su papel también es importante, lo cual es bastante bonito. He tenido mucha suerte con las amateurs con las que he competido. Espero que tengamos una buena semana; si no es así, seguiré pasándolo bien", añadió.

La número 3 del mundo, Nelly Korda, optó por la estrella francesa en ascenso Emma Grechi. Su pareja es la española Elia Folch. La hermana de Korda, Jessica, eligió a Tereza Melecka, y Noora Komulainen completó su trío profesional. La tres veces ganadora de un major, Anna Nordqvist, eligió a su compatriota Lisa Pettersson y se les unió Becky Morgan.

Con esa nómina de jugadores arranca este jueves la etapa de Sotogrande, la tercera de los cinco torneos de Aramco Team Series de un millón de dólares del calendario del LET para 2022. Es famoso por su formato único, en el que tres profesionales del LET juegan en equipo con una jugadora amateur. En esta ocasión, vuelve a La Reserva Club de Sotogrande con un nuevo formato respecto a las Series inaugurales del año pasado. Durante esta temporada, los equipos competirán en sólo 36 hoyos -el jueves y el viernes del torneo- con un premio de 500.000 dólares que se repartirá entre los fourballs de menor puntuación.

El último día de juego, el sábado, sólo los 60 jugadores con menor puntuación y los empatados de los dos primeros días volverán al campo para luchar por una parte de los otros 500.000 dólares, esta vez en ganancias individuales.

Las entradas para esta atractiva competición están a la venta a un precio de cinco euros.