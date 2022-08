"En San Roque se respira golf por los cuatro costados"

Mike Oliver, director de Eventos de Golf Saudí, uno de los principales patrocinadores del evento, valora de manera muy positiva este segundo año que La Reserva de Sotogrande, en San Roque, acoge este Aramco Team Series, que en esta oportunidad es el tercero de los cinco torneos que componen su calendario y que concluye este sábado. “La experiencia es muy positiva: a las jugadoras les gusta el evento, a los amateurs les encanta el campo, en la zona se respira golf por los cuatro costados, la temperatura y la gastronomía es perfecta. No se puede pedir más”, sostiene Oliver.

El impacto de Golf Saudí en su país se mide en número, y es espectacular: “Antes de comenzar con este proyecto del Aramco Series en Arabia Saudí jugaban 10-20 mujeres; ahora tenemos a 3.000. Organizamos jornadas de coaching, ayudamos a las jóvenes figuras a llegar a los grandes circuitos. Nuestro objetivo es llegar a las 100.000 mujeres en 10 años”, comentó Oliver.

Aramco patrocina seis eventos en el Ladies European Tour: Arabia SAudi Ladies Internacional, y las Aramco Team Series de Bangkok, Londres, Sotogrande (San Roque), Nueva York y Jeddah.

“Nuestra idea es seguir apoyando al LET europeo, seguir ayudando a crecer el golf femenino. Somos ambiciosos, nos gusta el golf, apoyamos este deporte y creemos en el golf femenino. Nuestra intención no es reducir torneos sino seguir aumentando. Tenemos una excelente relación con Alex Armas, CEO del Circuito Europeo Femenino (LET por sus iniciales en inglés), y nuestros objetivos son los mismos: darle a las mujeres más oportunidades de crecer y vivir del golf”.

Oliver no quiso entrar en la polémica entre la Liga Saudi LIV y el Circuito Europeo Masculino. “Somos empresas diferentes con objetivos diferentes. Nosotros, como Golf Saudí, tenemos muy buena relación con el Asian Tour, con el Tour europeo y con el golf masculino. Nuestra relación con el LET es buena y debemos seguir por este camino”.