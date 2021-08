Charley Hull y Allison Lee, primeras líderes en La Reserva

La inglesa Charley Hull y la norteamericana Alison Lee comparten el liderato tras la primera jornada del Aramco Team Series que se celebra hasta el sábado en La Reserva de Sotogrande (San Roque) y que está dotado con un millón de dólares en premios.

Charley Hull se recuperó de la retirada del pro-am del pasado miércoles, que atribuyó a la deshidratación y no firmó un solo bogey en la primera jornada, en la que firmó un -7 (65 golpes) en La Reserva.

La estrella estadounidense, Alison Lee, acompaña a Hull en el liderato. Mientras que el equipo de Wikstrom (Úrsula Wikstrom, Krista Bakar, Elia Folch y el amateur Nicolas Dalessandro) y el equipo Lampert (Karolin Lampert, Nicole García, Jessica Karlsson y Christophe Pages) comparten el primer puesto en la categoría por equipos del torneo, ambos con 15 bajo par.

Hull, al finalizar el recorrido, destacó: "Ha sido muy divertido jugar hoy, con un grupo tan relajado y tranquilo. Me he divertido mucho. Ha sido genial jugar con estas dos chicas.”

“Ayer estuve todo el día enferma. Perdí literalmente tres kilos de la noche a la mañana, lo que es una locura. No podía ni ver los últimos nueve hoyos del campo de golf, pero he hecho un cuatro bajo par a ciegas, así que sentí que había jugado bien. Seguramente haré que mi manager me enferme más a menudo, ¡para hacer tarjetas bajas!"

Bajo un calor abrasador en la costa sanroqueña, la estadounidense Alison Lee, marcó el ritmo en la jornada. La ex jugadora de la Solheim Cup y capitana del equipo Lee, ha terminado con un 7 bajo par (65) sin ningún bogey, un resultado que ha llevado a su equipo (-12) a situarse a tan solo 3 golpes del liderato.

En declaraciones tras su debut en España, Lee dijo: “Todo ha ido bien hoy. He golpeado muy bien con el driver; con los hierros he ido bien también. Se me han escapado algunos putts, pero en general he tenido un día bastante bueno”.

"Jugamos individualmente, pero saber que tengo a otras dos chicas y a un amateur que me cubren las espaldas es realmente reconfortante y te hace sentir mucho más segura cuando sales a jugar y no te hace preocuparte demasiado. Nunca había jugado en un formato como éste; me encanta jugar en un formato de equipo y es muy divertido".

Con temperaturas que han alcanzado los 32 grados, tanto el equipo de Wikstrom como el de Lampert han merecido un sitio en lo alto de la clasificación al conseguir un -15 en La Reserva con unas condiciones climáticas tan duras.

Wikstrom afirmó: “Mi equipo me lo puso bastante fácil porque ellos embocaban todos los putts y nuestros birdies. Por suerte, yo también contribuí un poco para el equipo. Jugamos bastante bien: cuando alguien tenía un mal hoyo, otra lo cubría, y así sucesivamente. Así que fue un buen juego en equipo".

En cuanto a la actuación del equipo Lampert, la sudafricana Nicole García dijo: "En estos torneos se trata de encajar muy bien, y así lo hicimos. No hemos hecho ningún bogey y nuestra amateur sabe jugar bien a golf, así que hemos tenido suerte. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las puntuaciones más bajas han sido por la mañana, así que esperamos que salir antes mañana sea bueno para nosotras".

En la clasificación individual, las perseguidoras son la sueca Johanna Gustavsson y la australiana Stephanie Kyriacou, ambas con 5 bajo par. La noruega Maiken Bing Paulsen y la española María Hernández han acabado 4 bajo par, junto a Lampert.

El equipo Hedwell, liderado por Caroline Hedwall, y el equipo Strom, capitaneado por Linnea Strom, se sitúan junto al equipo Hull y el equipo Kyriacou, uno por detrás de las líderes de la noche. El Equipo Creamer se sitúa uno más atrás, gracias a un sólido -2 de la propia Creamer, que también ha hecho su debut en las Series del Equipo Español y Aramco.

El torneo ha contado con una fuerte representación española formada por 13 profesionales que han competido contando con el apoyo del público en un entorno inolvidable. En la previa al torneo, ha llamado mucho la atención la estrella local, Ana Peláez, quien ha debutado como profesional. Peláez ha terminado con una tarjeta de 75 golpes (+3), mientras que María Hernández ha sido la mejor jugadora española de los primeros 18 hoyos.

Tras firmar una tarjeta de 68 golpes (-4), María Hernández destacó: “Hoy he jugado muy sólida y no he cometido ningún error hasta el hoyo 8, cuando he fallado un putt muy corto, y luego en el 9 que he dado un segundo golpe que no ha sido muy bueno. Es una lástima haber acabado así porque las sensaciones han sido muy buenas”.

“Es un formato divertido, el ambiente es diferente… pero al final lo importante es hacer birdies. Tener campeonatos así de vez en cuando hace más amena la temporada”.

La organización recuerda que quedan entradas gratuitas disponibles en www.aramcoteamseries.com/sotogrande. El torneo cuenta con protocolos COVID-19 y cumple con las directrices de las autoridadesoo