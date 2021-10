Álvaro Quirós se aferra a la segunda plaza en Mallorca

El guadiareño Álvaro Quirós comparte, con -7, la segunda posición del Mallorca Golf Open, torneo del Circuito Europeo que se celebra en el club Santa Ponsa, en Palma. El de San Roque, que en una jornada especialmente ventosa firmó una magnífica tarjeta con -1, está a cuatro golpes del líder, el sudafricano Bryce Easton, que aún tendrá que finalizar su segunda vuelta este sábado.

Quirós comparte la segunda plaza con el madrileño Sebas García Rodríguez, el cacereño Jorge Campillo y el danés Jeff Winther, que era líder tras la primera jornada.

El portal Ten golf explica: “El de Guadiaro salía hoy a jugar por el hoyo 10 y completaba unos primeros dos tercios del recorrido fabulosos, poniendo sobre el tapete un juego poderoso, preciso y por momentos espectacular, aunque luego no fuera capaz de sacarle todo el rendimiento en los greenes. Arrancaba con un birdie de manual en el 10, par 5, pero luego dejaba escapar muy buenas opciones en los hoyos 12, 13, 14, 15, 16 y 17, desde distancias que iban de los dos a los cuatro metros. A cambio, enchufaba un buen purito en el 18 para salvar el par. Menos da una piedra…”

“Por la segunda mitad de su vuelta, nada cambiaba: gran birdie en el hoyo 1 (se lo dejaba casi dado), una excelente opción errada en el 2… Y justo a partir de ese momento el español iba a encontrarse de frente con otro de sus grandes enemigos: el reloj. Pocas cosas sacan tanto de sus casillas a este jugador como que su partido sea puesto bajo el reloj...”, añade la información.

“En este punto es necesaria una explicación. Resulta que Álvaro Quirós se considera un jugador rápido (en honor a la verdad hay que reconocer que lo es) y por eso le pone muy nervioso que los árbitros pongan a su partido bajo el reloj. Las reglas son las reglas y los árbitros no se inventan nada, pero él no termina de asimilar que, siendo un tipo ligero en el campo, tenga que pagar las carencias o limitaciones de sus compañeros de partido (en este caso eran Benjamin Hebert y Wilco Nienaber). “Es un problema mío, de nadie más, lo sé muy bien. Pero no puedo evitar que me moleste y me afecte porque sé que yo no pierdo el tiempo”, explica el jugador”, finaliza.

La clasificación íntegra tras la segunda vuelta del Abierto de Mallorca se puede consultar en este enlace.