Álvaro Quirós, a la Escuela para recuperar la tarjeta del DP World Tour

El golfista guadiareño Álvaro Quirós se encuentra entre los 156 jugadores que persigue uno de los 25 pasaportes para el próximo curso del DP World Tour, un derecho que ha perdido después de una temporada errática. “Hace seis años que no me divierto jugando al golf” explicó en una declaraciones a Marca el jugador de San Roque, que dio sus primeros pases en el Club La Cañada. La cita decisiva será en el Lake Course de Infinitum en Tarragona desde este viernes día 11 hasta el miércoles día 16 del presente mes de noviembre.

Álvaro Quirós, que hace poco más de un mes recibió en Valderrama la medalla de la Federación Andaluza de Golf, ya ha salido airoso en otras ocasiones de retos como éste. De hecho lo hizo, por ejemplo, en 2016. Y cuando no lo ha logrado ha sido invitado a numerosos torneos del circuito del año siguiente meced a su palmarés.

La Escuela regresó esta temporada después de de tres años de parón como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Hay una decena de españoles que peleará por los derechos de juego para el próximo curso. Son el mencionado Álvaro Quirós, Alejandro Cañizares, Pedro Oriol, Borja Virto, Emilio Cuartero, Iván Cantero, Alejandro del Rey, Gonzalo Fdez.-Castaño, Javier Sainz, Alfonso Buendía, Manuel Elvira y Luis Masaveu.

Entre los nombres ilustres en el campo que ya saben lo que es ganar en el DP World Tour en más de una ocasión a la búsqueda de una de las tarjetas figuran Simon Dyson (6), David Howell (5), Jarmo Sandelin (5), Grégory Bourdy (4), David Horsey (4), Stephen Gallacher (4), Kiradech Aphibarnrat (4), Marcel Siem (4), Mikael Lundberg (3), Grégory Havret (3), Chris Wood (3), Renato Paratore (2),Ross McGowan (2) y Lucas Bjerregaard (2).

Esta Gran Final dará comienzo el próximo viernes día 11 transcurriendo durante seis días (hasta el miércoles 16). En total serán 90 hoyos para que los 25 primeros y empatados conquisten la tan ansiada tarjeta para una temporada que dará comienzo el próximo 24 de noviembre en Sudáfrica con el Joburg Open.