La rider tarifeña de origen catalán Gisela Pulido, once veces campeona del mundo de kitesurf (tabla con cometa) en la modalidad de estilo libre, debutará como entrevistadora en un programa de televisión con el abogado y exlíder de Ciudadanos Albert Rivera, con el que compartirá una actividad "al límite, a doscientas pulsaciones".

La deportista producirá junto a su equipo de colaboradores el programa televisivo Puntos de encuentro, en el que conversará con un invitado en cada capítulo viajando en una furgoneta.

"Los llevo a vivir una actividad al límite, a doscientas pulsaciones; y luego hacemos otra más relajada", explicó Gisela Pulido, que el pasado enero cumplió 27 años y que reside en Tarifa desde los nueve.

"Lo que quiero es demostrar es que dos personas que piensan diferente o tienen otros ideales pueden ser amigos", añadió la campeona de mundo.

La kitersurfista subrayó que aún no se ha cerrado la fecha de comienzo de la difusión de este espacio ni la plataforma televisiva o de internet por la que se emitirá, aunque desveló que tras el capítulo que tendrá como protagonista a Rivera, que ya está grabado, hay previstos otros cinco programas.

Gisela Pulido actualmente se entrena en Tarifa con su preparador, Alexei Chibizov, para la próxima temporada tras su cambio de disciplina a la Fórmula Kite, con el objetivo de la clasificación para los Juegos de París 2024, en la que esa modalidad será olímpica.

La deportista se ha mostrado satisfecha con su progresión tras un abrupto cambio, ya que ahora se dedica a la velocidad después de un amplio periodo en el estilo libre.

Campeona de España de esta modalidad el pasado diciembre, ha sido tercera en el último Europeo disputado en Gran Canaria, lo que le parece un "gran paso", y dijo estar "lejos, pero cada vez más cerca" de su aspiración olímpica.

"Estoy feliz, he encontrado mi foco otra vez. Tengo ganas de que empiece la temporada, competir y conseguir resultados", aseveró.

Los primeros compromisos que afrontará la próxima temporada serán en Francia, en abril en Hyeres en la Semana Olímpica y luego en Montpellier en el Campeonato de Europa, donde intentará lograr el "mejor resultado posible, ojalá podio".

En los Juegos de París 2024, esta nueva modalidad olímpica se disputará por dúos, sobre lo que dijo que "compartir la victoria o la derrota con alguien es mucho más bonito, y si tienes un mal día o uno bueno y el otro al revés, ayuda", señaló la regatista.

Gisela Pulido también agradeció a sus vecinos la concesión del Premio al Mérito en la Práctica Deportiva, otorgado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Catalana de nacimiento, afirmó sentirse "andaluza" y recordó que ésta es su "casa desde los nueve años" y destacó que ha sido objeto desde el primer día de una acogida que es “una pasada".

"Por la pandemia no podemos realizar la Gala pero me encantaría recibir el premio y darle las gracias a todos. Es un premio de la gente. Que me hayan elegido me hace sentirme orgullosa", aseguró.