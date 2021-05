La rider tarifeña de origen catalán Gisela Pulido es una de las cabezas de cartel de la Cutty Sark FKSS 2021 de Valencia, competición de Fórmula Kite en la que toman parte 75 regatistas en la categoría Open, en la que no se hacen distinciones entre hombres y mujeres. Pulido afirmó nada más llegar a la capital del Turia que esta prueba “será como un Europeo o un Mundial, tanto al número de participantes en la cita como por el nivel de los regatistas”,

La regata reúne en la playa de Pinedo, con la colaboración del Real Club Náutico de Valencia, a los mejores regatistas del mundo en la especialidad de Formula Kite que será olímpica en París 2024. La inscripción a la Cutty Sark FKSS ha batido todos sus récords no sólo en número de participantes, sino también en la calidad de los mismos y de las quince mejores mujeres del mundo ahora mismo en el ránking de la IKA (International Kiteboarding Association) doce están ya en Valencia preparándose para la competición.

Entre esas doce mujeres está la española Gisela Pulido que, pese a llevar sólo tres años en esta disciplina, ya es una de las rivales a batir en la categoría.

“Que estemos aquí 12 de las 15 mejores del mundo es una pasada. Es como competir con un nivel que hay en un Europeo o un Mundial, pero sin la presión de luchar por puntos y por tu país. Esta regata es la mejor forma de medirte a los mejores rivales sin tener tanta presión y centrándote también en seguir mejorando. Los chicos también van a tener un nivel muy alto, están aquí los mejores del mundo”, dijo Gisela Pulido.

“La verdad es que 72 inscritos es todo un exitazo y creo que en ninguno de los campeonatos de la FKSS hemos tenido tanta gente y con tanto nivel. En estas dos semanasen Valencia y Castellón habrá un nivel de Campeonato del Mundo con 18 países representados. Además, se ha unido el hecho de que el Europeo se ha cancelado y todos han visto que hacer dos competiciones seguidas era una gran oportunidad”, agregó.

Pulido llega a Valencia tras competir este año en las dos primeras pruebas de la temporada de la Cutty Sark FKSS con un meritorio segundo puesto en la prueba catalana disputada el pasado mes de abril.

“La verdad es que llego muy motivada con muchas ganas de competir en la Cutty Sark FKSS tras las pruebas de Mallorca y Palamós. Los buenos resultados que obtuve en Palamós, muy cerca de donde nací, me dan mucha confianza para afrontar estas increíbles regatas de Valencia y Castellón”, explicó.

Gisela acude a Valencia directamente desde su casa en Tarifa donde tiene su base de entrenamiento: “Estos días han sido muy buenos en Tarifa con buen tiempo que nos ha permitido entrenar bien. Además, como mi entrenador se marchó a Rusia, también he tenido unos días de descanso que me han venido muy bien para desconectar después de las dos regatas anteriores”.

Sobre el circuito y cómo le sirve a ella para prepararse de cara a los Juegos de París 2024, que es su gran objetivo, apuntó que le ayuda mucho para seguir mejorando en busca de sus objetivos de futuro porque considera que entrenar en Tarifa es "bueno" pero considera que donde más se aprende es en las competiciones porque "estar con 60 o 70 personas en la línea de salida te enseña muchas cosas y te enfrenta a muchas situaciones de regata que entrenando no puedes tener”.

De sus objetivos de 2021, la catalana indicó que este año su objetivo es seguir mejorando porque considera que cada vez hay más nivel en la disciplina de Formula Kite.

"Nunca he ganado un campeonato, aunque en Palamós quedé segunda. Esto me motiva y estoy con muchas ganas de buscar el podio en Valencia y Castellón, aunque va a ser difícil por el ‘nivelazo’ que hay. Quiero ser más consistente y no arriesgar mucho. Hay veces que quiero arriesgar y fallo cuando voy al límite. Mi estrategia va a ser más conservadora y no ir siempre al 100 por cien", concluyó