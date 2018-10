Gastón se pierde al menos tres jornadas y la Balona acumula cuatro bajas

La Real Balompédica Linense afrontará el encuentro del domingo (17:00) frente al Villanovense al menos con cuatro bajas. A las ausencias ya confirmadas de David Robador, sancionado, Kibamba, con la selección de Congo, y David Moreno, en el último periodo de su rehabilitación, se sumó ayer Gastón Cellerino, de quien las primeras pruebas médicas confirman que sufre una rotura fibrilar en su pierna derecha que le mantendrá separado de la competición al menos tres semanas.

El punta argentino tuvo que ser sustituido el pasado domingo en Sanlúcar al sentir un pinchazo que le obligó a sentarse sobre el terreno de juego. Las primeras pruebas no han sido concluyentes, ya que aún hay restos de sangre y no es posible determinar cuál es el tamaño la rotura. Lo que está claro es que Gastón no podrá alinearse, como poco, ante el Villanovense y, posteriormente, en la visita al Badajoz y en el duelo en el Muncipal frente al Real Murcia.

Por su parte, el cancerbero Javi Montoya sigue con su trabajo de recuperación al margen de sus compañeros y con la supervisión del fisioterapeuta Gil Juan.

El portero riojano aún presenta en la parte alta del muslo de la pierna derecha restos del derrame que le produjo el encontronazo en el encuentro frente al Sevilla Atlético del pasado día 30, que le obligó a ser sustituido ese día y ya no pudo alinearse el pasado domingo en El Palmar.

El jugador es cauto, pero recalca que evoluciona favorablemente y que confía en poder reaparecer en la próxima jornada.