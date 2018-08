Gastón llegó, convenció y fichó

Gastón Andrés Javier Cellerino [Gastón Cellerino] necesitó apenas sesenta minutos sobre el césped del Municipal de La Línea para convencer al cuerpo técnico y a la directiva de la Real Balompédica de que su contratación era una buena operación. No habían pasado 24 horas desde que el club anunció a través de una nota de prensa que estaría a prueba "unos días" y menos tiempo aún de su precipitado debut ante el Algeciras el pasado sábado cuando la entidad de La Línea envió ayer un comunicado en el que certificada el fichaje del centrodelantero argentino de 32 años, cuyo último equipo fue el Deportivo Pasto de la Primera división de Colombia.

Gastón Cellerino es un auténtico trotamundos. Llega a La Línea falto de forma como consecuencia de un periodo inactivo, pero tanto los preparadores como los responsables de la comisión deportiva de la Balompédica entienden que merece la pena esperar el periodo que necesita para ponerse al nivel físico de sus compañeros, porque le ven un sinfín de cualidades.

Gastón Cellerino, que goza de la doble nacionalidad argentina e italiana, nació en la ciudad de Viedma en el año 1986 y cuenta con una dilatada trayectoria internacional ya que durante su carrera ha recorrido clubes, además de los de su país natal, de Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Grecia, Malasia, Italia y España.

El ariete, que proviene del Deportivo Pasto de la Primera división de Colombia, jugó en España en el Celta de Vigo (con el que participó en 12 partidos y marcó un gol en Segunda) y lo hizo también en el New York Cosmos de la Major Soccer League de Estados Unidos, o los históricos Racing Club de Avellaneda argentino y Peñarol uruguayo.

Después de cerrar el acuerdo con la junta directiva, el delantero se incorpora hoy al trabajo con el resto de los que serán sus compañeros el resto del curso, pero lo hará ya como integrante de la plantilla de pleno derecho.

"Me llamó la Balompédica el pasado jueves para venir a prueba, porque yo vivo aquí en Vigo, y dije que sí y me alegro porque no hemos necesitado apenas nada de tiempo para ponernos de acuerdo", explica el ya nuevo jugador balono.

En sus primeras horas en la ciudad, el futbolista está encantado con el equipo y con el entorno: "La verdad que fue muy bien, me gustó mucho el sitio, el recibimiento en el vestuario fue genial y teniendo en cuenta que ni nos habíamos entrenado juntos, en el campo conecté con mis compañeros".

Gastón Cellerino sufrió el pasado año la lesión del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que le dejó un buen tiempo en el dique seco y que le llevó a pasar por el quirófano y a regresar a Vigo para ponerse en manos de los médicos del Celta. "De eso ya estoy totalmente recuperado, de hecho después jugué una decena de partidos en Colombia", recalca el jugador, que aventura que podrá aportar "experiencia y trabajo" al grupo.