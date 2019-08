El Xerez CD (el Xerez de toda la vida, el que llegó a militar en Primera división) no jugará el domingo en el Antonio Barbadillo ante el Arcos el primer partido de Liga en el grupo X de Tercera, en el que milita la UD Los Barrios. El club ya ha comunicado a la Andaluza que no podrá competir al no reunir los 130.000 euros que necesita para desbloquear los derechos federativos por las distintas deudas que tiene contraídas con técnicos, jugadores y la propia Federación.

Durante las últimas semanas, el Xerez Deportivo ha venido negociando con todas las partes pero no ha encontrado la flexibilidad que esperaba y no ha conseguido rebajar la deuda lo suficiente como para poder hacer a la misma.

La cantidad más importante de la deuda se la lleva la partida de AFE, asociación a la que debe abonar casi 70.000 euros para que los futbolistas retiren sus denuncias. Con el Colegio de Entrenadores la deuda también es importante, ya que es de 30.000 con los últimos cuerpos técnicos del club.

A esas cifras, hay que unir el pago a jugadores de la última etapa de Segunda División A, que también supone a la entidad un lastre importante, ya que necesita al menos 26.000 euros. En los últimos años, los números se han reducido de forma considerable, ya que han abonado a los tres jugadores más de 100.000 euros.

El Deportivo ahora se encuentra en una situación extrema. No disputar su partido en Arcos le acarreará comenzar la temporada con una sanción de tres puntos en la clasificación y será multado por el Juez Único.

Tendrá una semana más para intentar solventar las deudas, ya que la Federación permite una incomparecencia. A la segunda, será excluído y no podrá jugar en esta categoría. Ese paso podría suponer su desaparición.

La pasada campaña, el Xerez CD logró solventar todos los problemas a última hora con una aportación de Luis Oliver. De cara al presente curso, el navarro ya dejó claro que se retiraba y que se limitaría a colaborar en todo lo que estuviese a su alcance. El pasado mes de julio, ante la negativa del Ayuntamiento a facilitar las cosas al Xerez CD, optó por marcharse.