El linense Tete Morente pone rumbo al Lecce, de la Serie A italiana

El futbolista linense José Antonio Morente Oliva (Tete Morente) jugará la próxima temporada en la Serie A italiana. En concreto en la US Lecce, con la que firma hasta 2027. Así lo adelanta el reconocido periodista Fabrizio Romano. En caso de confirmarse, como parece más que probable, la contratación de Tete Morente por el conjunto italiano supondrá que no jugará la temporada próxima en el Cádiz, un club que había apostado fuerte por su contratación, pero que, desde la Segunda división, no puede competir con una oferta más atractiva económica y deportivamente.

El extremo izquierdo de La Atunara, que llegó al Elche después de que el conjunto ilicitano pagase un traspaso al Málaga, ha completado cuatro temporadas (tres en Primera y una en Segunda) con los franjiverdes, en las que su nivel le permite ahora encontrar acomodo en la Serie A italiana, de la mano de la US Lecce, lo que supondrá su primera experiencia fuera de España a sus 27 años.

La US Lecce cumple su segunda temporada consecutiva en la Serie A italiana y tras sufrir esta campaña para conseguir la permanencia cuenta con al jugador de La Línea como uno de sus máximos avales para disfrutar la próxima campaña de una temporada menos angustiosa.

El futbolista de La Línea, a través de su representante, ha rechazado varias ofertas de renovación, según desveló el propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, en una comparecencia de prensa del pasado jueves. Ya sucedió que tras consumarse el verano pasado el descenso de los alicantinos que varios clubes se interesaron por hacerse con el servicio del extremo, pero entonces el máximo accionista se remitió a su cláusula de rescisión y no le facilitó la salida.

Tete Morente, de 27 años, ha disputado 140 encuentros oficiales con el Elche, en los que ha anotado 18 tantos y firmado diez asistencias. Esta temporada ha sido el máximo goleador del equipo con ocho goles, pese a que no desempeña sus funciones dentro del área, sino en un costado.

El atacante se ha despedido de la afición ilicitana con un mensaje a través de sus redes sociales en el que admite marcharse “con un sabor agridulce”.

“Por un lado, me ha quedado una espinita clavada del año del Centenario y además esta temporada no hemos podido conseguir el objetivo y hemos sufrido mucho”, asegura el futbolista.

“Nunca es fácil despedirse de la que ha sido tu casa durante cuatro fantásticas temporadas y en la que pude cumplir mi sueño de jugar en Primera división. Quería agradecer primero a toda la afición por el trato recibido y a todos y cada uno de los trabajadores y profesionales con los que he coincidido en el club, sin olvidarme de los miembros de los cuerpos técnicos y de mis compañeros por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Desde la distancia, tendréis a un ilicitano más para siempre. ¡Mucho Elche!”, finaliza.