El exjugador de la Real Balompédica Linense y exentrenador del Algeciras Club de Fútbol Emilio Fajardo se ha convertido este miércoles en nuevo entrenador del CD Pozoblanco, colista, aunque solo ha disputado dos partidos en cuatro jornadas, del grupo X-B de la Tercera división. Fajardo toma el relevo de Javi Moreno, que se marcha al Ejea, que a su vez destituyó a Jaime Molina, ex de la Unión Deportiva Los Barrios. El de Benidorm, que este jueves firmará su contrato, le ganó la partida a última hora tanto a Juanmi Puentenueva, ex Salerm Puente Genil como a Juan Arsenal (ex del Linares o Ciudad de Lucena), técnicos que también fueron tanteados por el club vallesano.

En un escueto comunicado, el Pozoblanco informa: "A falta de la firma del contrato Emilio Fajardo se convertirá en nuevo entrenador de nuestro primer equipo en sustitución de Javier Moreno para lo que resta de temporada".

A sus 46 años, Fajardo, que logró el ascenso a Segunda B del Algeciras en el curso 2018-19, fue destituido este pasado mes de enero del cuadro algecirista por los malos resultados cosechados en el grupo IV de Segunda B, siendo relevado por Salva Ballesta.

El nuevo técnico del conjunto pozoalbense se desplazará este jueves a Pozoblanco para firmar su contrato y dirigir su primer entrenamiento con su nueva plantilla. El club expuso que "llega con toda la ilusión del mundo para conseguir los objetivos marcados", que pasan por sellar la permanencia.

Tras sumar un punto de seis posibles en este arranque de competición, el equipo cordobés tiene una batalla importante este domingo ante La Palma (12:00).

Todo ha sido muy rápido en el club vallesano tras la derrota del pasado domingo ante el Utrera (2-0). El lunes llegaron los contactos del Ejea con Javi Moreno, que puso rumbo a tierras aragonesas para liderar un proyecto en Segunda B.

Tras la marcha del de Silla este pasado martes, el Pozoblanco se puso manos a la obra para suplir su baja lo antes posibles. Juanmi Puentenueva, extécnico del Salerm Puente Genil, o Juan Arsenal, entrenador que dirigió los dos últimos cursos al Linares y que también pasó por Lucena o Puente Genil, eran los otros candidatos que barajó la entidad pozoalbense, que se decantó finalmente por Emilio Fajardo para lo que queda de temporada.