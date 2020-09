El extremo linense José Antonio Morente Oliva [Tete Morente] ha sido presentado este lunes por un Elche CF que le ha recibido con honores de estrella balompédica. Tanto que ha tenido que responder a preguntas sobre la responsabilidad añadida que supone el medio millón de euros que el conjunto franjiverde pagó por su traspaso. El de La Atunara ha recalcado que “cada futbolista se pone su propia presión” y ha recalcado: “El Elche me ha brindado la oportunidad de mi vida y voy a aprovecharla”.

Tete Morente llegó la pasada semana al Elche desde Málaga. El sábado debutó con su nuevo equipo en el Trofeo Joan Gamper ante el Barcelona en el Nou Camp. Y este lunes ha comparecido ante los medios de comunicación locales, que han dado fe de su rueda de prensa con la atención propia que merece el desembarco de un futbolista llamado a ser referente.

El banda, que se forjó en los escalafones inferiores del Atlético Zabal de La Línea y de la AD Taraguilla de San Roque aseguró que el día que se concretó su incorporación al bloque alicantino fue “uno de los más felices” de su vida.

“El Elche me están dando la oportunidad que llevo buscando desde muy pequeño, la de jugar en Primera y no voy a desaprovecharla”, garantiza. “Espero estar a la altura de este club. Agradecimientos a mis padres, que han luchado mucho para que esté aquí. A mi pareja, que me aguanta las 24 horas. Y al Málaga, que en poco tiempo me ha dado mucho. Gracias a ellos también estoy aquí", apostilló con generosidad.

Tete, que aclara que se siente “más cómodo jugando en banda, y sobre todo por la izquierda”, subraya el buen recibimiento del que ha sido objeto por parte de sus nuevos compañeros. “Es muy sano. Desde que he llegado, me han acogido como uno más. Estuvimos bastante bien contra el Barcelona".

Precisamente sobre ese partido, el de su debut, fue preguntado: “Jugar el primer partido contra uno de los mejores equipos del mundo es un sueño. De la tele a vivirlo dentro. Tengo mucha hambre para seguir mejorando".

El futbolista de La Línea tuvo que responder a la típica solicitud de que explicase sus características: "Soy joven y tengo mucha hambre para seguir mejorando y creciendo. Puedo aportar verticalidad e ir al espacio. Me veo con muchas cosas positivas para ayudar al equipo".

Con respecto al futuro del equipo en Primera, donde aún no ha disputado su primera jornada, comentó: “Lo más importante es que hay un bloque de la temporada pasada. Creo que vamos a hacer una buena campaña. Vamos a plantar cara siempre que podamos".