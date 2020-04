La Fasfe, en contra de reanudar el fútbol, pide que se refunde

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe) se ha manifestado en contra de la reanudación del fútbol en España en plena pandemia por el Covid-19. La asociación independiente y sin ánimo de lucro ha pedido que se dejen los intereses económicos a un lado y que se refunde el fútbol español desde sus cimientos.

"Ante los planes de LaLiga de reiniciar el Campeonato Nacional de Liga a la mayor brevedad, estando todavía inmersos en una alerta sanitaria gravísima con cientos de muertes cada día por el Covid-19, FASFE, junto a decenas de colectivos de aficionados y aficionadas de nuestro país y clubes del fútbol popular nos vemos en la obligación de manifestarnos", comienza la Fasfe su comunicado.

"Creemos que el fútbol -algo muy importante en nuestras vidas- no debe vivir en una burbuja ajena a la sociedad en que se desarrolla y obedecer a intereses externos e incluso opuestos a ella. El fútbol es parte de nuestra sociedad y de nuestra vida y ha de ser gobernado de acuerdo a estas".

"En un contexto como el actual, consideramos que cualquier proyecto de reiniciar la competición exponiendo a los participantes a la enfermedad, usando recursos médicos imprescindibles en otros sectores como el de los profesionales sanitarios y erradicando la componente social del fútbol al celebrar los encuentros cuando es imposible que haya afición en las gradas, solo puede ser considerado normal por dirigentes de un fútbol enfermo, con delirios de autosuficiencia y no conscientes de que el fútbol es parte de una sociedad que ahora mismo está sufriendo".

"La razón económica aducida para reiniciar precipitadamente el fútbol creemos que no se sostiene. Hay sectores mucho más relevantes para la economía de nuestro país, el turismo sin ir más lejos, que están parados por razones de la alerta sanitaria y a nadie en su sano juicio se le ocurre reiniciar su actividad. Esta razón económica no encaja además de ninguna manera con las manifestaciones de los últimos años de la propia Liga presumiendo de la gran salud financiera de nuestros clubes, no podemos creer que esa salud sea tal si no puede permitirse parar unos meses en estos momentos de grave crisis sanitaria".

"Es precisamente en categorías por debajo de las gestionadas por LaLiga -en las que no se plantea la reanudación de la competición por no existir intereses externos- en las que sí hay un problema financiero grave que manifiesta los desequilibrios que subyacen al insostenible modelo de negocio propugnado por LaLiga. Un modelo de negocio que concentra ingentes recursos en muy pocas entidades y personas en la cúspide profesional, sin que esos ingentes recursos redunden en una mejor salud financiera de toda la pirámide de nuestro fútbol".

"Entendemos, dada la actitud de LaLiga, que es este modelo el amenazado por el parón de las competiciones. Un modelo que solo funciona para la superélite y que además para que le siga funcionando no puede permitirse parar ni unos meses cuando la razón y la decencia dictan que lo haga".

"Como aficiones organizadas preguntamos a los dirigentes del fútbol, al resto de grupos implicados en nuestro deporte y a las autoridades que ejercen competencias sobre él si de verdad queremos este modelo de fútbol ajeno a la sociedad y a la vida. Para nosotros la respuesta es clara: no lo queremos".

"Creemos que se nos brinda una oportunidad y debemos aprovechar esta coyuntura crítica para parar y reflexionar. Llegó la hora de, al igual que en muchas otras facetas de la vida, repensemos el fútbol como parte de la vida social de nuestras comunidades".

"Por estas razones, las aficiones hacemos un llamamiento al resto de grupos implicados en nuestro deporte, deportistas, técnicos, instituciones de gobierno y gestión y la Administración, para refundar el fútbol sobre unos cimientos sanos. La vida y la salud son más importantes que el fútbol y las comunidades alrededor de nuestro deporte son más importantes que el negocio creado en su entorno. No olvidemos cuales deben ser las prioridades y trabajemos todos juntos para conseguir un fútbol más democrático y sostenible".

"Hacemos este llamamiento desde la legitimidad que nos otorga ser los que fundamos nuestros clubes y los que, de generación en generación, financiándolos económica y sentimentalmente y aportando nuestra trabajo voluntario, los hemos hecho crecer hasta convertirlos en lo que son a día de hoy. Estamos convencidos de que el cambio habrá de venir de la participación de todos, incluidas las aficiones, y el nuevo fútbol deberá tener siempre en cuenta por fin a todos los colectivos que estamos implicados en él".

"Creemos firmemente que el fútbol que debemos refundar debe ser compatible con la vida de sus comunidades, sostenible en todos sus estratos, debe seguir el ritmo de la sociedad de la que forma parte, cohesionarla e inspirarla, debe poder parar y arrancar con el pulso de nuestras vidas sin tener que forzar esperpentos antisociales y perversos para realizar unos ingresos que lo arrojan a la inhumanidad. En definitiva queremos un fútbol para todos y todas los que lo amamos. Tenemos otra oportunidad, hagámoslo bien esta vez".