Falete: "No hemos conseguido romper la férrea defensa del Linense"

El entrenador del Atlético Sanluqueño, Rafa Carrillo Falete, compareció en rueda de prensa tras el empate conseguido ante la Balompédica.

"No hemos tirado a puerta. No hemos tenido acercamientos para poder crear peligro al rival", dijo. "Hoy [por ayer] se ha demostrado el equipo que somos. Ha sido un partido en el que hemos llevado peso, pero al final no hemos conseguido la jugada que nos permitiera romper la férrea defensa que ha plasmado el Linense. Nos ha costado encontrarla, entonces si que hubiera sido un partido diferente. Ellos se han sentido a gusto en esa disposición", consideró el técnico.

"Sabían que aquí no es fácil jugar, que somos un equipo agresivo", comentó sobre la Balompédica. "Hoy [por ayer] también se le suma que tenían varios problemas con el portero y alguna baja más en defensa, que todavía han plasmado más ese pensamiento de disciplina táctica que les ha hecho posible llevarse un punto de aquí".

"Ojalá que cada jornada nos encontremos con rivales así y podamos sumar. Estaríamos salvados, que es nuestro objetivo", declaró. "Tenemos que seguir mejorando para romper a rivales que se nos planten bien".

"Hay que ser muy optimistas, pero es un poco absurdo que se piense que este equipo va a estar entre los cuatro primeros. Hemos empezado fuertes. El que piense que vamos a estar arriba se ha equivocado de equipo. Somos unos de los presupuestos más bajos de la categoría. Partidos como hoy nos vamos a encontrar muchos".