Ezequiel,de la Estación a La India

El fútbol de la comarca no tiene fronteras. La Estación de San Roque saluda estos días a Ezequiel Gómez León, exportero y ahora entrenador, un trotmundos que estaba afincado en Ceuta y que pasó unos días en casa antes de poner rumbo a La India. El que fuera guardameta de San Bernardo, Algeciras, Real Balompédica y Unión Deportiva Los Barrios forma parte del cuerpo técnico de César Ferrando para el nuevo proyecto del Jamshedpur FC de la Super League india.

Ezequiel coincidirá en su aventura con el barreño José Luis Espinosa Tiri, quien ejercerá de Cicerone en una tierra y en una competición que el futbolista de la Villa conoce ya a la perfección.

Tengo muy buenos recuerdos de los clubes de la comarca, aún mantengo amistades"

"Es una oportunidad en todos los sentidos para mí, en lo deportivo, en lo económico, en lo nuevo y en lo que supone trabajar con un entrenador de élite como César Ferrando", aseguraba Ezequiel antes de emprender viaje el pasado domingo al gigante asiático.

Ezequiel dejó huella en la comarca desde muy joven, vivió de todo, pero se queda con los recuerdos imborrables de sus mejores días. "He tenido la suerte de jugar para el Algeciras, Los Barrios y la Balona y además de jugar un playoff de ascenso con cada uno de ellos", relata.

"Claro que se me vienen a la cabeza momentos de aquella época", responde al ser preguntado por su pasado. "Tengo amigos, mantengo el contacto con gente como Mario o Berlanga y sigo a todos los equipos en los que he estado, en especial a los de aquí", desvela.

El excancerbero aprovechó su estancia en el Palencia para formarse como entrenador y, tras colgar los guantes, comenzó su trayectoria en Ceuta, donde se afincó. "Estoy en la escuela de Ceuta, donde todavía doy cursos como entrenador y volveré cuando acabe la temporada en La India, y la pasada temporada estuve como segundo de Juan Ramón Martín en el Ceuta", señala el sanroqueño, uno de los artífices del playoff de ascenso de los caballas, que se quedaron cerca de dar el salto.

Ezequiel reconoce que tuvo "buenas sensaciones" desde el primer contacto que tuvo con Ferrando para embarcarse en el proyecto indio. "Me gustó. Voy como preparador de porteros, vamos a vivir en un residencial todos juntos, somos unos once españoles, creo, así que nos vamos a arropar entre todos", detalla.

"Soy consciente de que voy a la otra punta del mundo, con otros horarios, otras costumbres, pero todavía no sé cómo me sentiré. Tiri me dijo que es una experiencia que uno tiene que vivir por uno mismo. Así que cuando llegue os podré contar", sostiene.

El Jamshedpur FC de Jharkhand lleva sólo dos años en la máxima competición pero está avalado por la potente Tata Steel. "Tenemos el objetivo de crecer y de a medio plazo pelear por todo. Estar entre los cuatro primeros para el playoff sería un reto porque es un proyecto nuevo", matiza el de la Estación.

Ezequiel espera aprender mucho de César Ferrando Giménez (Tavernes de la Valldigna,1959), exjugador del Valencia y exentrenador de Mestalla, Albacete y Atlético de Madrid, entre otros equipos, que dirigió la pasada temporada a La Nucía en el grupo VI de Tercera, con el que jugó la promoción de ascenso a Segunda B. Entre la nómina española hay futbolista como Cidoncha, Carlos Calvo o el barreño Tiri, que ya levantó en 2016 el título de campeón en el Atlético Kalkota y será uno de los referentes en el vestuario.