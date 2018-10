Examen algecirista para nota

Cinco días después de vaciarse para ganar al Cabecense y apenas dos antes de recibir al Xerez Deportivo FC, el Algeciras CF sale a competir hoy al Municipal de Lebrija (12:00, Lebrija Televisión), donde un triunfo le catapultaría a la primera plaza. Los albirrojos afrontan el sobresfuerzo de la primera semana sin resuello del grupo X de Tercera. El equipo de Javier Viso viaja con todos y uno más, ya que el lateral diestro Nacho, del filial, se suma a una expedición de la que saldrá un once con muchas incógnitas. El técnico volverá a rotar sin perder de vista el duelo del domingo ni lo que supone poder auparse al liderato.

La participación de Berlanga, Zafra y Pipo sigue en el alero aunque es probable que alguno vuelva a un once que variará con respecto al que derrotó al Cabecense. Viso, que aún no puede contar con el central algecireño Fran No, dará descanso a algunos futbolistas machacados y uno podría ser el incombustible Juanjo, que acabó con calambres el último partido. De ahí la presencia de Nacho, que en pretemporada gozó de minutos. Bryan arrastra problemas de rodilla y lo normal es que no se vista en una citación de dieciocho que el entrenador cerrará ya en las entrañas del Municipal de Lebrija.

El Algeciras que salte hoy a las 12:00 a territorio comanche tendrá que ser "competitivo" para un partido "muy exigente", asume Viso, que ante todo espera a un rival "con muchísima intensidad".

El técnico insiste en su idea de involucrar a todo el plantel: "El equipo lo conforman 22 jugadores, no podemos tener 11 y machacarlos, para eso habríamos hecho 15 fichas. Todo jugador del Algeciras es importante y debe estar llamado a competir cuando se le exija, tenemos un filial para cuando haga falta. Necesitamos tener enchufados a todos", recalca Viso.

Con Pablo de Castro en estado de gracia y goleador (cuatro dianas ya) y tras el gran debut como titular de Alberto Fuentes, ambos se antojan fijos hoy en una alineación que deberá combatir el físico y el juego aéreo de un oponente experto en esas lides. "Que ellos hagan un juego directo no implica que haya que hacerlo también. Tenemos que controlar esas acciones. No sabemos jugar al balón directo, iríamos a comprar una papeleta por si nos toca y eso no puede ser", explica Viso.

"Vamos a intentar hacer nuestro juego que es lo que sabemos hacer, y vamos a sufrir, está claro que todo equipo que vaya a Lebrija va a tener que sufrir", sostiene.

El preparador albirrojo no quiere que las dimensiones del campo se conviertan "en una excusa" y augura un duelo de altos vuelos. "Ellos tienen un gran balón parado y su intensidad es clave. Con Joaquín Hidalgo trabajan a un nivel muy alto y tenemos que estar igual que ellos sino va a ser complicado", avisa.

Viso se centra en lo que ocurra hoy en Lebrija pero señala como "fundamental", el "sueño, el descanso y la alimentación" en una semana con tres partidos sin tregua. El técnico pone en valor el trabajo de recuperación de sus colaboradores y el espíritu de una plantilla que está asimilando las rotaciones, consciente de que la campaña se va a empinar hasta final de año.

Los albirrojos tienen muy presente el tropiezo de su anterior salida a Arcos, el único borrón de la temporada, donde la falta de intensidad durante los primeros 70 minutos condenó al Algeciras. Este mediodía, correr tanto o más que el rival es un mandamiento obligatorio para mantener la dinámica en positivo.