Discreto inicio de Gisela Pulido en la primera jornada de la Tarifa Foil Boards Formula Kite Spain Series (FKSS) 2020. La kitesurfista tarifeña ha finalizado la jornada de este sábado en el puesto 31 de la clasificación general, muy lejos de las posiciones destacadas, en una sesión dominada por Axel Mazella.

Mazella ha hecho un pleno de cinco victorias en la primera jornada de regatas en la playa de Los Lances. El ruso Denis Taradin, también residente en Tarifa y actual líder del circuito de la Formula Kite Spain Series, es segundo en la general y el podio masculino lo completa el croata Martin Dolenc. En féminas, la líder es la inglesa Ellie Aldridge aunque empatada a puntos con la polaca Julia Damasiewicz.

El día en Tarifa amaneció con un viento fuerte y una olas rompientes que obligaron a la flota a demostrar su pericia para llegar al campo de regatas. Cerca de las dos de la tarde se pudo dar la primera salida en la categoría Open con 51 regatistas inscritos provenientes de 18 países. A medida que iban pasando las mangas el viento fue aumentando y se llegaron a medir más de 25 nudos de intensidad que puso aun más desafiante el campo de regatas junto a la Playa de Los Lances.

En estas condiciones Axel Mazella mostró su hegemonía en la especialidad haciendo cinco primeros puestos en las mangas disputadas. El francés pudo descartarse un primero con lo que en sólo un día ya tiene una sustancial ventaja sobre el resto de competidores.

“Tuve un buen día. Navegué muy sólido en unas condiciones bastante duras con 20 o 25 nudos de viento. En Francia entreno muchas veces en este tipo de mar y la verdad es que me encontré cómodo en el agua. La clave creo que ha sido que sobreviví al día y también ha sido así porque yo no cometí grandes errores, algunos menos que los demás, y eso me permitió estar siempra en la parte alta de la regata”, declaró Mazella.

Un podio con muchos pretendientes

Por detrás de él, la lucha por el podio será muy dura. Denis Taradin se repuso muy bien de la primera manga complicada para hacer tres segundos puestos y un tercero que le ponen segundo y que le acercan aún más al titulo final de la temporada de las FKSS 2020. Quien también se recuperó de una primera manga fallida fue el croata Martin Dolenc. No llegó a tiempo a la salida al tener problemas para alejarse de la playa y terminó en la posición 39. Luego recuperó y al completarse la quinta manga ya había ascendido a la tercera posición de la Tarifa Foil Boards FKSS 2020 Tarifa. El mejor español es Alejandro Climent, que marcha noveno.

Duelo de máximo nivel mundial en féminas

En féminas la lucha está muy abierta entre las dos primeras regatistas del mundo en Kitefoil. La inglesa Elli Aldridge y la polaca Julia Damasiewicz están reeditando la lucha sin cuartel que ya protagonizaron en el Europeo de Polonia del pasado verano. Al final del día la inglesa es líder pero empatada a puntos con la joven prodigio de Polonia.

“Fue un día con mucha ola, muchas corrientes, lo que lo hizo muy complicado. Hemos estado este otoño entrenando en Tarifa, pero no nos había salido ningún día como el de hoy y eso ha hecho que haya sido muy complicado para todas. Es muy bueno salir de este primer día como la primera en la general porque salvamos un día difícil y mis dos últimas mangas no fueron nada buenas”, señaló Aldridge.

Gisela Pulido no realizó buena jornada. Salió a competir con una cometa más grande de lo que las condiciones requerían para ella y lo pagó. Tras tres mangas salvando el pellejo decidió no salir en las dos últimas. “Iba pasada de kite. No tenía mucho control y la verdad es que más de una vez me vi en problemas y pensé que era peligroso seguir navegando en unas condiciones tan complicadas. Así que decidí volver a tierra”, explicó Pulido.

Las clases de F-One Formula Kite Amateur y Windfoil no pudieron completar este sábado sus pruebas debido a las duras condiciones climatológicas. Para el domingo está previsto que mejoren las condiciones y será el momento en el que se puedan echar al agua los competidores en ambas modalidades. Clasificación de la Tarifa Foil Boards FKSS 2020 Tarifa (Tras 5 mangas)

Axel Mazella (FRA) ((1),1,1,1,1) 4 puntos. Denis Taradin (RUS) ((9),3,2,2,2) 9 p. Martin Dolenc (CRO) (39),2,3,3,5) 13 p. Mario Calbuci (ITA) ((5),5,4,4,3) 16 p. Dor Zarka (ISR) (6,4,(8),5,4) 19 p. Théo Lhostis (TAH) (2,7,7,(8),8) 24 p. Jakub Jurkowski (POL) (8,6,6,(DNC52),6) 26 p. Max Zakowski (POL) (4,8,(12),9,7), 28 p.

9. Alejandro Climent (ESP) (7,(14),13,10,14) 44 p. 15. Ellie Aldridge (GBR) (14,11,11,24,(26)) 60 p. 16. Julia Damasiewiscz (POL) ((31),15,14,16,15) 60 p. 31. Gisela Pulido (ESP) (16,20,20,(DNC52),DNC52) 108 p.