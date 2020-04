Curado el único positivo en coronavirus de la Segunda B

El portero del CF Talavera Iván Buigues, el único caso positivo en coronavirus conocido hasta el día de hoy de la Segunda división B, ha superado la enfermedad, según cuenta en una entrevista a Marca. El futbolista relata en el diario de tirada nacional cómo ha pasado el Covid-19, qué síntomas tuvo y cómo se encuentra tras dos semanas de dura lucha.

El Talavera, rival del Algeciras CF (era el próximo partido de los albirrojos según el calendario) y la Balona en el grupo IV, fue el primer club de la categoría y, de momento el único, que ha tenido que afrontar un caso de coronavirus dentro de su vestuario. Iván explica cómo ocurrió todo: "El miércoles que aplazaron la Segunda B nos dieron unos días libres, bajé a casa (Alicante) y el viernes a la noche ya me dolía la cabeza. Esa noche llegué a tener 38 de fiebre. El día después empezó la tos y el dolor de garganta, llegando a tener 40 de fiebre, tuve todos los síntomas en esas 48 horas. Además, llevaba dos años sin ponerme enfermo, el lunes anterior estuve en Madrid y puede ser que ahí lo cogiese...", cuenta a Marca.

"Llamé a los médicos, me dijeron que tenía los síntomas y que me quedase en casa. Lo pasé jodido, era como una gripe muy fuerte y esa semana, antes de ponerme malo, estuve en contacto con el equipo, con mi familia, mi novia y con la gente con la que pude cruzarme...", prosigue el portero. "No sentí miedo, pero sí preocupación. No llegué a tener problemas respiratorios, pero aun así fue algo muy duro. Cuando supe que estaba así se lo comenté al equipo por el chat que tenemos por si alguno más se sintió mal, pero por suerte nadie tuvo problemas".

"La recuperación fue lenta. Estuve a paracetamol y poco más, aunque se iba a el efecto me dolía mucho la cabeza y los picos de fiebre eran brutales. Los escalofríos que me daban no eran normales, nunca me habían dado así. Seguramente haya gente que lo haya pasado o incluso mi novia sea asintomática", concluye.