El Conil CF, rival directo de la Unión Deportiva Los Barrios por en la lucha por la permanencia, será el quinto contrincante de los gualdiverdes esta temporada en el grupo X-A de la Tercera división, en un duelo que se disputará en un San Rafael que estrena remozado césped.

Los visitantes llegan a Los Barrios con tres bajas en sus filas. El jovencísimo técnico Lázaro Canto, de solo 28 años, tendrá que armar un once en el que no estarán el exgualdiverde Legupín; Javi Tamayo, que encara ya la última fase de su recuperación; ni Fran Paul, aquejado de molestias desde hace varias semanas.

Los conileños son los reyes del empate en el grupo. Todavía no conocen la victoria en liga, pero tampoco la derrota, ya que han saldado sus cuatro duelos previos con tablas, los dos últimos de ellos, sin goles. Un bagaje que los sitúa en sexta posición del subgrupo, un solo punto por encima de la Unión, que navega octavo en la tabla.

"Intentamos ser un bloque muy compacto, intenso, atrevido, y que se vea que el equipo sabe a lo que juega en cada escenario, pero todo a partir del orden", ha señalado a Europa Sur Lázaro Canto sobre el estilo de su equipo.

El técnico mantiene los pies en el suelo, en busca de la salvación: "Tenemos claro cuál es nuestro objetivo, y trabajamos para ello. No es otro que la permanencia. Intentaremos que ese objetivo se pueda conseguir en esta parte primera de la competición, y después, poder disfrutar de lo conseguido".

Sobre su propia precocidad, Canto ha admitido que no es un tema que le preocupe: "El mundo del entrenador no entiende de edades, sino de formación, de querer mejorar, y estar convencido que esto es un aprendizaje continuo. Para mí, es in orgullo, pero no es algo que me entretenga".

El Conil cuenta en sus filas con varias caras conocidas para la afición barreña. Uno de ellos, Legupín, que disputó la pasada temporada como gualdiverde, no estará disponible para pisar el San Rafael. Sí es probable que comience de inicio Manzano, que formó parte de la entidad barreña en la 2018/19 y, varios años antes, también fue jugador del Algeciras CF. Otros dos jugadores del Conil han jugado en la liga de Gibraltar: Fran Mejías y Javi Tamayo, que también es baja.