El Comando Chicharrón manda una carta de agradecimiento a la plantilla de Escobar

La Asociación Cultural Peña Comando Chicharrón de Los Barrios ya vive el derbi comarcal que el próximo domingo disputarán la Unión y el Algeciras CF en el San Rafael (17:30). El grupo de aficionados gualdiverdes más representativo del club barreño mandó ayer un mensaje de confianza, ánimo y agradecimiento a la plantilla que entrena Rafa Escobar antes de la esperada cita.

La carta hecha pública por el Comando Chicharrón dice así: “Llegados a este momento de la temporada y en la situación en la que nos encontramos, podríamos tirar de algún clásico como “las grandes batallas son para los grandes guerreros”, pero no es nuestro estilo. Ni nuestro estilo ni vosotros necesitáis que os motivemos de esa manera. Ya nos habéis demostrado de qué pasta estáis hechos”, comienza.

“Ya habéis ganado más de una decena de batallas. Ya nos habéis hecho vibrar con ese último aliento en la última jugada del partido. Ya hemos saltado de alegría juntos. Y ya hemos sentido la decepción de un mal resultado juntos. Por eso, insisto, en que no es necesario que os peguemos una frase supermotivadora”, continúa el escrito.

“Lo que sí vemos necesario, y permitidnos que os lo digamos, es que hace años, muchos años, que no sentimos la ilusión que sentimos, a día de hoy, con nuestra Unión Deportiva Los Barrios. Hace muchos años que no nos codeamos con los gigantes como un David contra Goliat. Hace años que no nos vamos a las vacaciones de Navidad con la conciencia tranquila por el trabajo bien hecho. Hace años que el San Rafael dejó de ser una caldera. Hoy sí lo es. Hace años que Los Barrios dejó de ser temido en Tercera división para ser una florecilla en el camino. Hoy nos temen. Y todo esto, chavales, ha dejado de ser así gracias a vosotros. Del primero al último”, subraya el Comando Chicharrón.

“Por eso, simplemente os tenemos que animar para que salgáis a darlo todo el domingo tal y como lo venís haciendo. Cuando estéis en ese instante en el que al aire le cuesta llegar a los pulmones, ahí estaremos nosotros para daros nuestro aliento. Cuando falléis un pase, ahí estaremos nosotros para animaros. Cuando el balón no entre, ahí estaremos nosotros para recordaros que otras muchas veces sí entró. Cuando el rival nos marque, ahí estaremos nosotros para deciros que otras muchas veces dejamos la portería a cero. Cuando consigamos la victoria, ahí estaremos nosotros para recordaros que otras muchas veces ya lo hicimos, pero, cuando nos derroten, ahí estaremos nosotros para levantaros y recordaros que otras muchas veces, muchas veces, y repito muchas veces, ya nos tumbaron y juntos conseguimos levantarnos”, finaliza la carta.