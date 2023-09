Cita nacional en Algeciras para los amantes del crossfit

El crossfit se apoderará de Algeciras este próximo fin de semana. La ciudad va a alberga el campeonato nacional Iron Team Series, una prueba que congregará a más de 500 participantes entre el 22 y el 24 de septiembre, es decir, del próximo viernes al domingo.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, ha presentado la prueba junto al representante de Iron Crossfit Algeciras, Alberto Bouzón. Esta edición, que ya es la segunda que tiene lugar en Algeciras, se desarrollará el viernes en el recinto ferial Antonio Quintero, mientras que el sábado y el domingo las actividades tendrán lugar en el Enrique Talavera.

El viernes, de 16:00 a 20:45, tendrá lugar el evento the bull, siendo el sábado cuando se realicen las actividades de push and jump, legs on fire y the fox complex, para culminar en la jornada del domingo con the triple, the final y la ceremonia final, con su correspondiente entrega de premios.

Juliá ha agradecido a los organizadores "el trabajo que llevamos realizando desde que en el mes de diciembre pusiéramos la primera piedra de esta segunda edición del Iron Team Series que acoge nuestra ciudad de forma consecutiva".

"Con la celebración de este evento volvemos a poner a Algeciras en el mapa deportivo a nivel nacional, lo que repercute también en la hostelería y ocupación hotelera en nuestra ciudad durante los días del campeonato", finalizó el edil.