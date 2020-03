El Real Club Valderrama de Sotogrande (San Roque) volverá a contar con la presencia de dos ilustres del golf mundial. Thomas Bjorn y Lee Westwood, héroes de la Ryder Cup, regresarán al recorrido donde debutaron en el enfrentamiento bienal entre Europa y Estados Unidos, ya que ambos han confirmado su participación en el Estrella Damm NA Andalucía Masters – Fundación Sergio García, cita del European Tour que se celebrará entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

Esta laureada pareja de golfistas se estrenó en la Ryder Cup de 1997 en el Real Club Valderrama, primera edición de esta competición que se jugaba en la Europa continental. El equipo europeo, capitaneado por el tristemente desaparecido Seve Ballesteros, defendió el título al imponerse por 14½ a 13½ y contó con una nutrida representación española, ya que Miguel Ángel Jiménez ejerció de vicecapitán e Ignacio Garrido y José María Olazábal militaron en las filas del equipo europeo en el recorrido de Sotogrande.

En 1997, Westwood y Bjørn aportaron 3,5 puntos a la causa europea, ya que el inglés ganó dos puntos con Nick Faldo en los partidos de foursomes y four-balls, y el danés consiguió empatar el partido de individuales del domingo contra Justin Leonard, un medio punto que se sumó al que logró con Ian Woosnam contra Leonard y Brad Faxon.

Westwood aspira a igualar el récord de participaciones de un jugador europeo en la Ryder Cup, ya que si juega en la edición de Whistling Straits de este año sumaría once, la misma marca que tiene Nick Faldo. Además, en Valderrama coincidirá con Sergio García, jugador que más puntos ha anotado en la historia de esta competición por equipos y debutante más joven de la Ryder. Este año Westwood, de 46 años, es segundo en la clasificación de la Race to Dubai patrocinada por Rolex gracias a la victoria que logró en enero en el Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA.

“Qué podemos agregar sobre Valderrama que no se haya dicho ya”, declaraba Westwood. “Es un campo de golf fantástico y 1997 fue muy especial porque debuté allí en la Ryder Cup y después me hice con el Volvo Masters unas semanas después”.

“Es un campo increíblemente exigente y el hecho de que apenas haya cambiado en los últimos 30 años da fe de la calidad del diseño de Robert Trent Jones. Todos disfrutamos jugándolo y hay que dar las gracias a Sergio García y a su fundación por colaborar en la puesta en marcha del torneo durante los cuatro últimos años”.

Su buen amigo Bjorn también tiene ganas de volver al campo donde dio sus primeros pasos en la Ryder, un periplo que culminó con su capitanía victoriosa hace dos años en Le Golf National, París. “Valderrama es un campo de golf espléndido y todos disfrutamos al volver a enfrentarnos a él”, explicaba el ganador de quince torneos del European Tour, que ha cumplido 49 años este mes. “Debutar en la Ryder Cup en un equipo capitaneado por Seve, en su país y en una sede de primer orden fue increíblemente especial”.

Los dos se encontrarán con el sudafricano Christiaan Bezuidenhout, defensor del título, y con Sergio García, anfitrión y triple campeón en el torneo, en lo que promete ser otra semana muy especial en el Real Club Valderrama.

Ya están a la venta las entradas a partir de 7 € para jóvenes y de 15 € para adultos (el acceso es gratuito para los menores de 12 años acompañados). También hay disponibles abonos semanales (a 30 € para jóvenes y 75 € para adultos) y pases para el fin de semana (15 € y 40 €). En el enlace adjunto es posible comprar entradas para el torneo, además de consultar todos los precios y periodos de venta.