La algecireña Paula Valdivia dará el salto a un club extranjero la próxima temporada. La jugadora internacional de balonmano, criada en el BM Ciudad de Algeciras, ha trasladado a su equipo, el Rocasa Gran Canaria, que emprenderá la aventura cuando acabe el presente curso 20/21.

"La extremo derecho internacional ha decidido aceptar una oferta para jugar en un club extranjero (del que no ha trascendido el nombre aún) la próxima temporada, por lo que al finalizar el presente curso dirá adiós al conjunto teldense en el que ha militado las dos últimas temporadas", ha anunciado este martes el Rocasa Gran Canaria, un club en el que Paula ha crecido muchísimo como profesional y donde ha recibido mucho cariño, en especial tras su lesión del pasado año.

"He aceptado una oferta para jugar en el extranjero, en un club en el que creo que puedo seguir creciendo y progresando como jugadora", manifestó la algecireña.

"Tengo sentimientos encontrados porque por un lado estoy muy ilusionada por la oportunidad que se me brinda de poder jugar en una liga extranjera, en un equipo con retos nuevos; pero por otra parte estoy apenada por tener que dejar este club, en el que durante estas dos temporadas me he encontrado cómoda, tanto con las jugadoras como con la directiva y por supuesto con la afición", expresó Valdivia al que todavía es su equipo.

"Entre todos me han hecho sentirme súper a gusto y considero que antes de que llegue ese momento de marcharme, tenemos que pelear por los dos títulos que nos quedan, como son la liga y la Copa de la Reina, que se celebra en casa. Me encantaría irme de aquí habiendo ganado al menos uno de esos dos títulos. Solo me queda desearle al club lo mejor en proyectos futuros y que todo le vaya genial", señaló Valdivia, que será la segunda algecireña que juega en una liga extranjera después del salto de su amiga Jennifer Gutiérrez al Borussia Dortmund.

El Rocasa destaca que "desde su llegada, Paula Valdivia se adaptó a la perfección tanto a la isla como al equipo, siendo un ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de compañerismo, unido a su más que evidente calidad que le permitirá vivir su primera experiencia profesional lejos de nuestro país".

"De aquí hasta final de temporada, Paula Valdivia seguirá defendiendo los colores del Rocasa Gran Canaria en su pelea por el título de la Liga Guerreras Iberdrola y de la Copa de SM La Reina que se celebrará en el Pabellon Rita Hernández de Telde", recuerda la entidad.

"Desde el club le deseamos la mayor de las fortunas en su nueva etapa y en su nuevo club, tanto a nivel personal como profesional, dejando abierta la puerta a un futuro reencuentro con una jugadora que ha dejado huella en el club y que esperamos que pueda abandonar la entidad con alguno de los dos títulos en juego en lo que resta de temporada, que puedan sumarse a la Supercopa de España conquistada en su primera campaña con el equipo".