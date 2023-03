El Ciudad de Algeciras o el efecto 'baby-boom'

El Club Balonmano Ciudad de Algeciras vive desde que Pedro Soria ostenta la presidencia bajo una filosofía que no admite debate: la cantera está por encima de los éxitos de los primeros equipos (masculino y femenino). La entidad lleva años trabajando para proyectar a sus valores a los conjuntos más representativos del club. Un trabajo que ya comenzó a dar frutos en las etapas en que primero Sebastián García Chano y más tarde Alejandro Ledesma dirigieron al bloque de Primera Nacional. Sin embarho ha sido esta campaña, con Iñaki Pérez compatibilizando los cargos de director deportivo y primer entrenador, cuando se ha acentuado aún más si cabe. Nueve juveniles se han estrenado ya en esa categoría. Y otros tres están llamando a la puerta.

El Ciudad de Algeciras se mueve en las limitaciones económicas que todo el mundo conoce. Los fuertes desembolsos para reforzar el plantel masculino ni están a su alcance ni son mucho del gusto del club. La entidad antepone siempre su infinita cantera, que a su vez responde a ese esfuerzo de la directiva con resultados. Esta temporada, sin ir más lejos, cinco equipos se han proclamado ya campeones provinciales, amén de que el primer juvenil alcanzó los cuartos de final de la máxima categoría autonómica y que el B compite por el ascenso a la misma, aunque en la práctica no lo pueda hacer efectivo.

La escuadra de Primera Nacional, el referente masculino del club hace ya mucho que ha certificado la permanencia. En difícil pugna con presupuestos mucho más elevados, la lucha clasificatoria se centra ahora en los puestos quinto a noveno. Sin embargo, la andadura se puede catalogar de éxito. Porque las valoraciones hay que hacerlas mucho más allá de los marcadores. El Ciudad de Algeciras está comenzado a poner los pilares del futuro. Intensificando una filosofía que tiene, entre otros muchos objetivos, que los jóvenes valores de la base no se marchen para jugar en otros clubes de la misma división.

La lista de los que vienen empujando desde abajo se antoja casi interminable. Ya han debutado (y en algunos casos son piezas básicas) en el equipo de Primera Nacional los porteros Adrián Pérez y Álvaro Gómez, además de Alberto Sanz, Daniel Hernández, Gonzalo López, Álvaro Peralta (al que muchos consideran como la perla de esta generación, lo que demuestra jugando incluso más que algunos seniors), Darío González, Jaime Sánchez y Pablo Martín. A esos nombres hay que sumar los de Pablo Carreño, que ya formó parte de una convocatoria, Jorge Sánchez, que se estrenó en pretemporada, Alejandro Castro y Pablo Martínez, cuya presencia en las sesiones preparatorias de la primera plantilla es más que frecuente.

“Para el club supone algo muy importante, porque implica darle visibilidad al trabajo sordo que se viene haciendo en la cantera”, reflexiona el presidente, Pedro Soria. “Los jugadores de las bases se sienten muy motivados, porque ven gente muy cercanas a ellos, que entrenan casi a su lado todos los días, están jugando con el primer equipo y palpa que cualquier día les puede llegar a ellos la oportunidad”.

“Además todo eso está generando una mayor unión entre los equipos, porque aumenta la interrelación y todo eso genera una corriente positiva”, añade.

Ledesma: "En cantera somos uno de los mejores clubes de Andalucía y de toda España"

Ale Ledesma impulsó esta relevo generacional en su etapa de primer entrenador, especialmente en aquella complicada temporada post-Covid. En la actualidad sigue cosechando éxitos como entrenador del juvenil, no solo por los resultados, sino porque sus pupilos se ven catapultados al primer equipo.

“Nuestro objetivo es la formación y en este club desde muchas temporadas atrás hemos tratado de ir dando el relevo, la oportunidad a los más jóvenes y esta temporada es el culmen”, destaca el preparador. “En ese apartado somos uno de los mejores clubes de Andalucía y me atrevería a decir que de toda España en este deporte. Nos envidian y eso no tiene que hacer sentir orgullosos”.

“Es el reflejo de lo bien que estamos trabajando en la base, de que tenemos un modelo de juego sólido y que eso permite que los juveniles no vayan a sentarse en el banquillo, sino que participen en los partidos del Primera Nacional”, recalca.

“El objetivo ahora es mantener ese perfil de jugadores y eso más que con club tiene que ver con la ciudad de Algeciras, porque el problema, bendito problema, es que en la mayoría son muy buenos estudiantes y se ven obligados a ir a estudiar sus carreras fuera de la zona, ojalá aumentase la oferta educativa y eso no sucediese”, agrega.

Iñaki Pérez recuerda que desde la primera reunión el BM Ciudad de Algeciras le dejó muy claro “que los recursos eran limitados y que no era posible construir un primer equipo a base de talonario”.

Iñaki Pérez: "Mi seña de identidad es trabajar con la gente joven y darle oportunidades"

“Mi respuesta fue clara: no había de qué preocuparse. Todo lo contrario”, subraya. “Si algo me ha caracterizado en todos los clubes en los que he trabajado es que me gusta sacar gente de la cantera y que participe en las máximas categorías. De hecho en Anaitasuna debutaron hasta 13 chavales en Asobal”

“Mi seña de identidad es trabajar con la gente joven y darle oportunidades y eso es lo que vine a hacer a Algeciras y, a la vista está, se está llevando a cabo”, recalca. “Yo soy de la opinión que o les das oportunidades o no se hacen nunca jugadores".

"La gente necesita un proceso y precisa jugar sin tener la presión, porque los juveniles no suben para ser la estrella, sino para seguir un plan de formación, con todo mi apoyo, hasta disputar los minutos realmente importantes”, especifica.

“Es cierto que nos hemos encontrado con algunas carencias, porque durante años se ha estado trabajando como se ha podido, entre otras cosas porque algunos de los entrenadores de cantera no contaban con la suficiente formación”, reflexiona. “Puede salir cada equis tiempo algún jugador o jugadora casi por generación espontánea, como de hecho ha sucedido”.