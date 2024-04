CB Prat, un rival con galones para Udea

El CB Prat que este domingo (12:00) llega al pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras para enfrentarse a Udea en el partido de ida de la eliminatoria de los octavos de final de la fase de ascenso LEB Oro no debería ser el rival de los de Miki Ortega. El motivo es muy sencillo. El equipo catalán, filial del Joventut de Badalona de ACB, ya logró el pasado año dar el salto a la segunda categoría nacional, pero entonces la falta de recursos económicos le impidió jugar en la misma. El tercer clasificado de la Conferencia Este parece que sí cuenta con fondos para disfrutarlo este año... si es que lo consigue.

El primer obstáculo es un Udea venido a más en una ronda en la que, de acuerdo al reglamento de la FEB seguirá adelante el equipo que logre más puntos en el cómputo de los dos encuentros. En caso de empate, el que más haya anotado cuando ejercía de visitante.

De aquel equipo que logró el ascenso interruptus del CB Prat solo se quedaron tres piezas, el técnico, Albert Cañellas, que compatibiliza ese cargo con el de director deportivo, Alberto Martín (ex ACB con Murcia) y Quim Salvans. Entre las incorporaciones, han jugado en ACB (lo hacen con frecuencia y no hay garantía de que vengan a Algeciras) los vinculados con el conjunto de Badalona.

La marcha en la actual temporada ha estado condicionada por una primera vuelta en la que lesiones y las ausencias repetidas de los jugadores vinculados al Joventut (Rubén Prey, Jordi Rodríguez -no llegó ni a debutar en la primera parte de la competición- y Michael Ruzic) le pasaron factura.

La mayor aportación de estos jugadores, el regreso de algunos lesionados permitieron al Prat reconducir su marcha. Bueno eso y los inevitables cambios de jugadores que llevaron a incorporar, entre otros, a comienzos de marzo a Iñaki Ordoñez, procedente del Melilla Enrique Soler.

Albert Cañellas

Cañellas subraya que Udea no es un enemigo apetecible, por cuanto ha desembarcado en los puestos de play-off después de una resurrección casi intachable. “Es que es así, ellos llegan en una buena dinámica, aunque nosotros también”.

“Udea ha protagonizado una situación peculiar, que nadie esperaba después de sus primeros partidos y ha hecho una segunda parte de la competición muy buena. Por encima de la clasificación al término de la fase regular, lo que cuenta es en qué momento está el equipo, lo conjuntado que están... y que tienen jugadores de mucha experiencia”, abunda Cañellas.

“Yo entiendo que para ellos jugar contra el Prat es una oportunidad para Udea, porque llega a la eliminatoria sin presión, después de salvar una temporada que pintaba mal y al haberlo superado con nota al meterse en el play-off, todo lo que venga, bienvenido sea”, sostiene.

“Eso es le convierte aún más en un equipo peligroso, pero también el ambiente de su pabellón, la calidad y experiencia de sus jugadores y, como hemos hablado, la dinámica de la segunda vuelta”, recalca el entrenador catalán.

“Llegado este momento todo lo que ha sucedido hasta ahora no cuenta para nada, es pasado, no existe”, subraya. “El que piense lo contrario está muy equivocado. Todas las eliminatorias van a ser difíciles y hay que jugar pensando que son partidos de ochenta minutos, para lo bueno y para lo malo. Dos finales, una en casa y otra fuera”.

Preguntado por las virtudes de Udea, el preparador, en declaraciones a Europa Sur, responde: “Lo principal es que es actúa como un equipo, que compite, en el que cada uno tiene claro cuál es su rol. Ésa es la sensación, que no basa su éxito en las individualidades, que tiene claro a qué quiere jugar y conoce su estilo y eso es complicado para el rival”.

Sobre los suyos, cuenta: “Si algo tenemos es que contamos con jugadores con talento y con experiencia, capaces de dar un nivel muy alto. Lo que pasa es que no siempre somos capaces de ofrecer esa versión. Nos pasó hace una semana, que estábamos compitiendo los dos equipos y apareció Jordi Rodríguez y cambia el partido radicalmente. No es el único. Además tenemos la experiencia de Alberto Martín, Quim Salvans o Marc Sese, que han jugado muchos play-off y eso nos debería dar un plus, pero no es garantía de nada”, finaliza.