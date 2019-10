Udea emprendió este viernes viaje para recorrer los 1.050 kilómetros que separan Algeciras de Amorebieta (Vizcaya) donde este sábado (18:30) se enfrentará al Zornotza Saskibaloi Taldea en encuentro de la séptima jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata. Los locales arrastran tres jornadas sin ganar. Los algecireños vienen de conseguir un sacrificado triunfo sobre Tizona. Javi Malla no puede contar ni con Miki Ortega, pendiente de conocer el alcance exacto de su lesión, ni con Sam Buxton, a quien sus obligaciones laborales le impiden entrenarse.

Udea completa uno de sus innumerables viajes interminables para hacer frente a un partido trampa. Las tres derrotas del equipo de casa alertan de la necesidad de ganar de un rival que fue construido con importantes pretensiones, que ganó sus tres primeros duelos y que se ha difuminado un poco en las tres últimas semanas.

Malla desplaza once jugadores, ya que el base linense Miki Ortega no termina de recuperarse de la lesión que sufrió en Logroño y que ya le impidió jugar la pasada jornada. Está a la espera de que las pruebas médicas a las que se ha sometido permitan a los médicos realizar el diagnóstico definitivo sobre la causa de sus dolencias en la rodilla. Sam Buxton no se entrena con el grupo y se queda en casa. Completa la rotación otro jugador de La Línea, Álex García, vinculado con la primera plantilla.

Tanto Mus Barro como Ryam Ejim y Erik Kalinicenko se han entrenado con precauciones durante la semana por diferentes problemas, pero todo indica que estarán en condiciones de competir con normalidad.

Malla, que hace un buen balance del rendimiento de su equipo en los tres últimos partidos -en los que ha sumado dos victorias- confía en que su equipo continúe en línea ascendente y advierte del potencial de un rival que teme herido.

Los de casa, obligados a cortar la sangría

Los de casa, que han plantado cara en sus tres derrotas hasta los últimos instantes, apelan al “trabajo diario” para reconducir su situación.

Del equipo vasco, los jugadores más valorados son el ucraniano Yevgen Sakhniuk, con 112 gracias a sus 105 puntos y 39 rebotes; Borja Mendía, con 73 de valoración y 87 puntos, y Corey Whidden Johnston, con 55 de valoración y 78 puntos anotados.

La plantilla la componen:

4 JOSEBA ESTALAYO, ESCOLTA, BIZKAIA,1,87 CMS

13 MIKEL SAINZ DE LA MAZA, ALERO, BIZKAIA, 1,93 CMS

10 BORJA MENDIA, ALA-PIVOT, BIZKAIA, 2, 02 CMS

14 EMILIO MARTÍNEZ, BASE, MURCIA,1,84 CMS

5 POL OLIVIER, BASE, TARRAGONA, 1,87 CMS

9 COREY JOHNSON, ALERO, UK/CANADA ,1,95 CMS

6 JON ALDEKOA, BASE, BIZKAIA, 1,89 CMS

8 YEVGEN SAKHNIUK, PIVOT, UCRANIA, 2, 04 CMS

55 SCOTT PLAISANCE, ALA-PIVOT, USA, 2,06 CMS

23 RAÚL FRIAS, ESCOLTA, REP. DOMINICANA,1,85 CMS

2 BAKARY KONATE, PIVOT, MALI, 2, 11 CMS

Entrenador: Mikel Garitaonandia