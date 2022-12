José Antonio García, de la ULB, con Andalucía al Campeonato de España cadete

El jugador de La Línea José Antonio García Ledesma, que defiende los colores de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), ha sido convocado por la selección andaluza cadete masculina para el último entrenamiento previo al arranque del Campeonato de España se combinados autonómicos que se celebrará del tres al siete de enero en la provincia de Huelva.

A la espera de que la lista se haga oficial, José Antonio García, que ya tuvo un papel destacado con la selección gaditana en el Andaluz, es el único representante del Campo de Gibraltar en dicho combinado.

Los campeonatos de España de categorías cadete e infantil de selecciones autonómicas se jugarán en la provincia de Huelva (Punta Umbría, Palos de Moguer, Lepe, Aljaraque y Huelva) del 3 al 7 de enero, con cambios en el sistema de competición.

Las 19 Federaciones Autonómicas tienen su cita de primeros de año de nuevo en la provincia de Huelva. Cada una de ellas viajará con cuatro equipos, en categoría infantil y cadete, además de masculino y femenino. Y lucharán por conseguir el título de campeón de España.

El sistema de competición varía respecto al habitual. Serán cinco grupos de cuatro equipos (excepto el E que tendrá solo tres) y se crea la ronda de cuartos de final. Se clasificarán los dos primeros equipos de los Grupos A, B y C y los líderes del D y E. Habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16 (3º y 4º del Grupo A, 3º del B y C y 2º y 3º del D y E); y un triangular para los puestos del 17 al 19 (4º de los Grupos B, C y D).

Con este sistema de competición se eliminan las dos divisiones (especial y preferente), los ascensos y descensos; y cualquier equipo puede luchar por el título final. Los grupos se forman a partir del ranking con los resultados anteriores.

La competición se jugará en diez pabellones de cinco localidades distintas: Huelva (Carolina Marín, Andrés Estrada y Diego Lobato), Punta Umbría (Hernández Albarracín y Gil Hernández), Palos de Moguer (Nuevo Frontón y Plus Ultra), Lepe (Cortés Medina y Sur) y Aljaraque (Pabellón Municipal)

En la categoría cadete masculina, los grupos han quedado distribuidos de la siguiente forma: