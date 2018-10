Ángel Villar sale de la Balona "decepcionado" porque se siente "utilizado"

Ángel Villar deja de ser vicepresidente de la Real Balompédica Linense. El concejal andalucista admite que está “decepcionado” por la decisión del presidente Raffaele Pandalone de prescindir de su ayuda “y por las formas”. Villar desliza que siente que fue utilizado por su condición de linense cuando el empresario italiano aterrizó al cargo y que desde casi que se produjo su llegada al club fue “ninguneado”.

“La semana pasada me convocó el presidente, Raffaele Pandalone, y me trasladó que iba a cambiar de vicepresidente porque iba a ocupar esa plaza una persona que va a aportar económicamente”, relata Villar.“Además me dijo que nadie le había advertido que yo era una persona involucrada en la política”.

“Se te queda un poco cara de lelo, porque está claro que podía existir una vicepredencia económica, y tienes la tentación de malpensar, pero como está la Balona de por medio tienes que dejar de pensar mal y empezar a pensar bien”, reflexiona el ya exmandatario albinegro. “Me ha tocado”.

“La realidad es que yo he podido nunca desempeñar el cometido que se supone que me fue asignado y por eso, a toro pasado, puedo pensar que se me ha querido utilizar, para transmitir tranquilidad al entorno balono con la presencia de alguien de La Línea en la llegada de una persona que, aunque estaba respaldada por Alfredo Gallardo, la realidad es que nadie le conocía”, sostiene Villar.

“Lo que es cierto es que desde el tercer o el cuarto día se me empezó a ningunear y el remate fue que ni siquiera se me notificaron las reuniones con el alcalde, cuando yo era vicepresidente y lo último es que tampoco se me convocó a la ofrenda floral”, denuncia.

“Lo mismo es que estaban provocando que yo por amor propio acabase dando el primer paso, pero yo vengo de vuelta y cuando se trata de la Balona no hay dignidad que valga”, continúa el edil andalucista.

Villar recuerda que recientemente también abandonó la directiva, por decisión propia el hasta entonces responsable de relaciones con los medios de comunicación, Pablo Sánchez y que ahora se mantienen en la directiva Miguel Bonmati, Paco Gavilán y Mario Galán “porque el resto son de fuera”.

“A mí no me gusta nada que haya cada vez menos linenses dentro del club y no es que vaya a fiscalizarlo, pero yo tengo un compromiso político con La Línea, se da la circunstancia de que la Balona es una seña de identidad para todos los linenses y es evidente que como socio y como abonado seguiré de cerca el devenir del equipo”.

“Tengo que admitir que me voy un tanto decepcionado”, confiesa Ángel Villar. “Uno entra con la mejor voluntad y porque además me ha costado tiempo, pero éste bienvenido sea”.

Ángel Villar recalca que desea “la mejor de las suertes” a Raffaele Pandalone “porque la suya es la de la Balona”.

“Una cosa es que yo me sienta molesto con las formas, pero la Balona está por encima de las personas y todos queremos lo mejor para el club”, sentencia.