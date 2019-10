El San Fernando Club Deportivo afronta el doble enfrentamiento de esta semana con equipos del Campo de Gibraltar con las cosas muy claras. El compromiso liguero del próximo domingo con el Algeciras Club de Fútbol es prioritario. El del jueves en la Copa Federación con la Real Balompédica Linense no tanto. Así lo advierte el técnico, el zaragozano Tito García Sanjuán, que sin embargo, se apresura a matizar: “Eso no quiere decir que vayamos a tirar el partido del jueves, que nadie se confunda, queremos competir siempre y sabemos que estamos a dos partidos de la Copa del Rey, pero preparamos el encuentro con la Balona mirando al domingo”.

El técnico advierte tanto a balonos como a algeciristas del riesgo que supone jugar en el estadio Iberoamericano, cuyo terreno de juego está en tan mal estado que algunos jugadores incluso han pedido públicamente a la directiva que durante un tiempo los encuentros se jueguen en otro recinto porque se sienten intimidados por la posibilidad de sufrir una grave lesión.

El San Fernando, que realizó quince incorporaciones el pasado verano, era líder invicto tras la sexta jornada. Cinco victorias y un empate. Todo eran elogios. En las dos últimas semanas ha perdido ante dos filiales (1-2 con Sevilla Atlético y 1-0 con un Cádiz B en inferioridad numérica desde el 42') ha descendido al tercer puesto del grupo IV de Segunda B y se han desatado unas críticas que, al menos desde lejos, se antojan exageradas.

“Tenemos claro que después de enlazar dos derrotas tenemos que ganar, porque la afición está un poco enfadada y por eso hay que vencer cuanto antes, para aliviar la situación”, dice el míster en referencia al duelo con la Balompédica, pero sobre todo, al que dirimirá con el conjunto de Emilio Fajardo.

“Lo que es obvio es que los equipos de Segunda B no tenemos plantillas tan largas ni estamos preparados para jugar tres partidos en una semana”, sostiene el entrenador del San Fernando. “No es tanto los partidos, que muchas veces es el mejor entrenamiento, sino porque no puedes trabajar con normalidad durante la semana, ni hacer en esas sesiones el esfuerzo físico como te gustaría”.

“Yo ya lo dije antes de jugar con el Arroyo”, comenta en referencia al duelo de la primera ronda de la Copa Federación. “Nuestra preocupación principal es la Liga”.

“En la primera ronda jugaron diez futbolistas que no lo hicieron ni el domingo anterior antes ni el siguiente y aunque ahora, por culpa de las bajas, no nos da para tanto, va a haber gente que no va estar ni en la convocatoria, porque hay que tenerles ante el Algeciras”, insiste.

Entre esos ausentes el jueves todo indica que se encuentra el algecireño Francis Ferrón, exjugador de la Balona.

“Conozco a Jordi Roger, porque nos hemos enfrentado cuando él estaba en el Cornellá y lo que tengo claro es que nos vamos a encontrar una Balona competitiva cien por cien”, añade el técnico isleño. “Es de los entrenadores que más intensidad le mete a sus equipos y sé que veremos un rival muy bien organizado, que trabaja mucho y mientras que en defensa van a mantener el nivel de la temporada pasada, ofensivamente creo que ha pegado un salto importante”.

García Sanjuán sostiene que tanto San Fernando como Balona pueden “pelear por los mismos objetivos” y entiende que la lógica indica que supone pelear por “ser los mejores del segundo escalón, por estar en las plazas quinta a octava” (grupo en el que incluye al Marbella) porque por delante “hay rivales que por presupuesto, por plantilla y por historia están obligados a estar arriba”, en referencia a Córdoba, Recre, Badajoz y UCAM.

“Lógicamente nadie renuncia a nada, pero ahora mismo nosotros con dos derrotas y la Balona con cuatro jornadas sin ganar solo pensamos en lograr el triunfo el domingo para ahuyentar los fantasmas que pueda haber”, recalca.