La Real Federación Española de Fútbol -que este lunes decidió aplazar 24 horas el anuncio del calendario- sí que ha concretado el sistema de competición por el que se regirá la Segunda División B en el curso 2020-21, que, de acuerdo a lo desvelado por algunos medios cercanos, depara para el Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense una liga de un máximo de 26 partidos, en los que los dos conjuntos del Campo de Gibraltar, y por añadidura sus rivales, tendrán que sortear hasta dos fases antes de pelear por el ascenso en un play off que se jugará en sede única y con dos eliminatorias a superar. La Segunda B, como estaba previsto, arrancará el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

La principal novedad que ha cerrado la Federación era concretar el número de partidos que tendrán que disputarse en cada una de las fases, pues había algunas dudas al respecto derivadas del ya asimilado sistema de subgrupos. En la primera fase, Algeciras y Balona disputará un total de 18 partidos, en formato de ida y vuelta contra los nueve rivales con los que estará emparejado en el subgrupo A del Grupo IV, en el que compiten con: Sanluqueño, el Cádiz B, San Fernando, Marbella, Recreativo de Huelva y los tres conjuntos canarios, que tras muchos años vuelven a unirse a los representantes de Andalucía: Tamaraceite, Marino y Las Palmas Atlético.

Los tres primeros clasificados de esa primera fase accederán en el segundo tramo de la competición a la pelea por el ascenso a Segunda, junto a los tres mejores equipos del otro subgrupo del grupo IV. En esta segunda fase, los equipos arrastrarán todos los puntos conseguidos en la primera fase (no sólo los puntos conseguidos ante los rivales de su subgrupo como sucede por ejemplo, en las competiciones de baloncesto en las que participan equipos de la comarca). Serán seis equipos, pero sólo se enfrentarán con los tres equipos que se unen del otro subgrupo. Jugarán también a ida y vuelta. Por tanto, la segunda fase sólo constará de seis jornadas. Los tres primeros jugarán el play off de ascenso a Segunda. También el mejor cuarto de los cinco grupos de Segunda B. Todos los participantes en esa fase tendrán garantizada la plaza en la Liga B Pro (o Primera RFEF, que será su denominación oficial).

Con un total de 24 encuentros, los tres mejores de cada uno de los cinco grupos de Segunda B y el mejor cuarto accederán al play off final por el ascenso, que pondrá en juego las habituales cuatro plazas a Segunda División entre 16 equipos.

Llegados a ese punto de la competición los emparejamientos no se realizarán por sorteo, si no que el mejor de los 16 clasificados se enfrentará al peor, tratando de otorgar algo de ventaja a los equipos que lleguen con más puntuación a esa fase final.

Además, en esta atípica temporada, el play off de ascenso se disputará en una sede única y a partido único. Algeciras y Balona, si lograsen llegar a esa última fase del campeonato, tendría que superar dos emparejamientos para conseguir el ansiado ascenso a Segunda División.

El primero de cada grupo (cinco) de la segunda fase contará con la ventaja adicional de que pasará de ronda en caso de empate. Sólo son eliminados si pierden, salvo que en la final se enfrenten entre los primeros clasificados (habría prórroga y penaltis en caso de empate).

¿Quiénes juegan la Liga Pro?

La nueva Primera RFEF de la temporada que viene (2021-22) tendrá su germen en la actual Segunda B de esta temporada 2020-21. Será de 40 equipos en total divididos en dos grupos de 20 cada uno. Los 26 equipos que jugarán la próxima temporada en Primera RFEF (la tercera categoría nacional entre Segunda y la actual Segunda B, que pasará a llamarse Segunda RFEF) serán los tres primeros clasificados de cada uno de los 10 Subgrupos de los cinco grupos de Segunda B de la primera fase (son 30 en total, pero hay que restarles los cuatro que acaben subiendo a Segunda).

A saber, los 12 equipos del play off que no suban a Segunda tienen un billete asegurado en la nueva categoría. Junto a ellos también los 14 equipos no clasificados para la promoción y que acaben el curso en la segunda fase (los cuartos, salvo el mejor; quintos y sextos en esta fase). A ellos se unen los cuatro equipos que desciendan de Segunda. Ya habría 30 clubes de los 40 seleccionados para la nueva división.

Los diez equipos restantes salen de la segunda fase que disputen los cuartos, quintos y sextos clasificados de cada subgrupo de la primera fase. En ella, habrá también cinco grupos de seis equipos en el que arrastran el coeficiente de puntos y todos los resultados de la fase regular. Los dos primeros de cada uno de los cinco grupo logran una plaza en Primera RFEF. Es decir, otros 10 equipos más para un total de 40.

El descenso lo lucharán los equipos que finalicen la primera fase en séptima, octava, novena y décima plaza (más los dos undécimos de los grupos subgrupos impares). Habrá cuatro grupos de ocho equipos y otro de diez (42 clubes). Pelearán por evitar el descenso de 26 clubes a Tercera. Bajarán los cinco últimos de cada uno de los cinco grupos y el peor sexto por la cola.

Una temporada y cuatro objetivos

Por tanto, habrá cuatro objetivos esta temporada en Segunda B. Habrá cuatro ascensos a Segunda. También habrá 36 equipos que consigan una plaza en la nueva Primera RFEF (realmente seguirán compitiendo en la nueva tercera categoría nacional del fútbol, aunque con la mitad de los 80 equipos habituales). Otros 18 equipos descenderán a Tercera, por lo que perderán dos categorías de golpe. El resto se quedará en la actual Segunda B (con la denominación nueva de Segunda RFEF), aunque, realmente, habrán perdido una categoría, ya que estarán en la cuarta división del fútbol español.