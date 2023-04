Los precios de las entradas enfrentan a Balona y Algeciras antes del Clásico

Las entradas para el Clásico del Campo de Gibraltar que el próximo domingo (18:00) enfrentará en el Municipal de La Línea a Real Balompédica Linense y Algeciras Club de Fútbol ha tensionado la relación entre las dos directivas, que tampoco es que fuera muy cordial. Los albirrojos acusan a la Balona de no respetar un acuerdo verbal para que las aficiones visitantes disfrutasen de localidades a 15 euros en los dos duelos de la presente campaña, mientras que los balonos garantizan que ese pacto nunca existió. Aunque de cara al exterior los dos conjuntos guardan las formas, la tensión es tanta que ha forzado, por petición expresa de los del Nuevo Mirador, a la suspensión de un acto previsto para este miércoles y que había sido organizado por Europa Sur.

El Algeciras ha hecho público a primera hora de este miércoles un comunicado en el que advierte que los anfitriones cederán “255 entradas al precio de 20 euros para el partido del próximo domingo”.

“El Algeciras CF quiere mostrar su malestar, y lamenta que desde la entidad de La Línea no se haya respetado el acuerdo verbal establecido entre ambas partes para fijar las entradas de zona visitante al precio de 15 euro, como así se hizo en el partido de la primera vuelta celebrado en el Nuevo Mirador por parte del club rojiblanco”.

La venta de esas 255 localidades estará reservada para abonados algeciristas miércoles y jueves en las oficinas del Nuevo Mirador entre las 10:00 y las 14:00 y las 16:30 y las 20:00.

“La reserva se realizará de manera presencial, presentando DNI y abono, pudiendo comprarse una entrada por abonado”, añade el escrito. “Una vez recibida las entradas físicas, se comunicará para su recogida presentando el resguardo de la reserva”.

“En caso de disponer de entradas sobrantes, el viernes se habilitaría la venta para el público en general”, finaliza el comunicado de los albirrojos, que en el partido del pasado ocho de diciembre cedieron una buena parte del fondo norte del Nuevo Mirador para los aficionados del conjunto de La Línea, que abonaron entradas cuyo precio fue de 15 euros.

La réplica de la Balona

La Real Balompédica Linense no ha tardado en salir al paso de manera contundente a este comunicado. Tanto el presidente de la entidad, Raffaele Pandalone, como el director general, Álvaro Pérez Bonmati, garantizan que nunca existió ese acuerdo de reciprocidad en el precio de las entradas.

Pandalone, en declaraciones a este medio, recuerda que el pasado mes de julio 14 de los clubes del grupo I de Primera Federación respaldaron una propuesta de la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional (de la que la propia Balona es fundadora) para garantizarse mutuamente que las localidades de las aficiones de los equipos visitantes en los partidos que les enfrentasen entre sí tendrían un precio de 15 euros.

“Él único acuerdo al que nosotros hemos llegado en ese aspecto es ése y está firmado. El Algeciras no quiso participar del mismo”, recuerda Pandalone, que en la primera vuelta ya expresó su malestar al habérsele impedido acceder al vestuario de su equipo antes del comienzo de la contienda.

“Es absolutamente falso que nosotros acordásemos nada en la primera vuelta”, insiste el empresario italiano. “Yo soy el presidente de este club y no di permiso para eso y si alguien dio su consentimiento que el Algeciras me haga saber cuanto antes quién fue para obrar de la manera que crea más oportuna. Estoy seguro de que no va a haber respuesta, porque nadie lo hizo".

“Lo que no se le ocurre a nadie pensar es que con las circunstancias que se dan en nuestro estadio”, que se encuentra en obras de reconstrucción y con un aforo de 3.997 personas “vamos a cobrar menos a los hinchas del equipo visitante que a los nuestra, que pagarán 20 euros”, a excepción de los abonados, que tendrán acceso gratuito al rcinto.

El director general de la Balompédica, el abogado Álvaro Pérez, va más allá: “No es que no aceptásemos ese acuerdo, es que yo personalmente advertí en la reunión de la primera vuelta cuando se habló de ese asunto que no nos podíamos comprometer a establecer precio alguno”.

“Aquel día expliqué que nuestro estadio estaría en obras, que no sabíamos en qué momento se iban a encontrar las mismas, que por lo tanto dependíamos de factores que no podíamos controlar y que no podíamos hacer un compromiso a tan largo plazo”, añade.