Basadre: "En este momento cualquiera podría decir que a lo mejor tenía razón con lo del empate"

Víctor Basadre, el técnico de la Real Balompédica Linense, considera que su equipo perdió ante el Algeciras un Clásico "más igualado de lo que dice el marcador". El preparador albinegro llamó a hacer "una autocrítica desde la sensatez" y, al ser preguntado por sus palabras en la previa, dijo que igual llevaba razón sobre que un empate "podría no ser malo".

Basadre vio "un partido que, como derbi, se esperaba tenso, de duelos, igualado en ciertos momentos y quizás nosotros no fuimos capaces de igualar esos momentos de duelos, esos momentos de marcar, poner la raya en cada una de las acciones en el juego", comenzó su valoración.

"Al final, las acciones que generan gol tampoco son fruto de grandes acciones ni de un juego dominador aplastante del Algeciras, pero sí es verdad que en ese gen agresivo y competitivo nos superaron en esas pequeñas dosis", aceptó Basadre.

El míster balono no quiso excusarse "en las circunstancias" que rodearon el partido, "que no vienen a cuento comentar", pero entiende que "sería prudente" tenerlo en cuenta para sopesar el futuro: "Quedan puntos, partidos y una plantilla que junto al cuerpo técnico somos los que tenemos que dar un paso al frente para sacar esto adelante".

Preguntado sobre si se plantea un cese, Basadre fue tajante: "Marcharme por supuesto que no. He venido a ayudar lo máximo posible. Los entrenadores no valoramos eso, llevo dos semanas y concibo el trabajo de un entrenador a algo distinto de aparecer y hacer una tarta con recetas, es un trabajo con más poso e intento ser lo más sensato en mi autocrítica".

"Tenemos que enfocar el futuro con garantías de ser competitivos", prosiguió el entrenador, que se reafirmó en su mensaje del viernes: "Yo creo que fui muy claro en mis palabras, incluso en este momento creo que cualquiera podría decir que a lo mejor tenía razón y que (el empate) podría ser no malo".

Lo principal para el técnico ahora es "la cuestión anímica". "Espero que seamos maduros para tragar lo que hay que tragar ahora, no nos queda más remedio. El equipo da lo máximo. Yo no veo dejadez ni que la gente no quiera ni le duela. Ese vestuario está dolido y preocupado, y quedarse en eso no nos ayuda. Tenemos que entender que el futuro es el que nos va a sacar de ahí", sentenció.