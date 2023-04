Iván Ania: "Para la comarca es importante que los dos equipos estén en Primera Federación"

Iván Ania entiende que el Algeciras CF fue "justo vencedor" ante la Balona en el Clásico disputado en el Municipal de La Línea. El técnico albirrojo brindó la alegría "a la afición" por "un año que está siendo duro y difícil" y acabó con el deseo de que los eternos rivales se salven: "Para la comarca es importante que los dos equipos estén en Primera Federación".

"Creo que fuimos superiores a lo largo de los 90 minutos. Incluso creo que en la primera parte estuvimos mejor que en la segunda. La diferencia es que en la primera no fuimos capaces de materializar lo que generamos y en la segunda, sí", comenzó Ania su análisis ante los medios. "Teníamos muy claro por donde atacar y que teníamos que defender lejos de nuestra área y apretarles bien para que no pudieran jugar", agregó.

"Es un día bueno para nosotros, no solo por la victoria, también por la sensación del equipo", prosiguió Ania. "Sabemos lo que es el fútbol, lo que cambia de un día para otro. El día del San Fernando no nos sentimos cómodos porque ellos se pusieron por delante y se replegaron. Esta vez fue distinto, hicimos un partido muy completo y quizás el marcador podía haber sido más amplio. Lo importante era ganar los tres puntos, que nos dan un poco de aire, pero no podemos relajarnos ni mucho menos, tenemos varias experiencias, ahora ya no hay margen de error, no podemos volver a caer en el mismo error", advirtió el asturiano.

Ania explicó que antes de empezar el Clásico ya tenían constancia de que el empate era suficiente para salir del descenso: "Los dos teníamos que ganar si queríamos salir aunque nosotros empezamos la jornada en descenso y con los resultados de la mañana sabíamos que con el empate estábamos fuera, pero necesitábamos la victoria y salimos a por ella. Somos justos vencedores", insistió.

El albirrojo reclama "refrendarlo el sábado contra el Mérida". "Este partido era una finalísima y es un paso más. A disfrutarlo hasta mañana (el lunes) y a pensar en el Mérida", subrayó.

Preguntado sobre la hipotética posibilidad de que el club pudiera tener problemas con la Seguridad Social a final de temporada y hacer peligrar su plaza en caso de salvarse, Ania esbozó cara de sorpresa, una pequeña sonrisa y se limitó a no contestar.

A la pregunta de si vio a la Balona por debajo de lo que esperaba, el asturiano contestó: "Me esperaba un equipo combinativo, quizás que iniciara más en corto. Creo que muchas veces ponemos palabras a una manera de jugar y no valoramos que el rival también juega", opinó.

El algecirista mandó un mensaje de ánimo al eterno rival: "Para la comarca es importante que los dos equipos estén en Primera Federación, me gustaría que descendieran otros equipos y que la Balona se salvara al igual que nosotros", manifestó con elegancia.

El míster brindó el triunfo " a la afición, que es la que más disfruta de estas ocasiones. Se lo dedicamos porque está siendo un año muy duro para todos".