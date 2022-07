Bahía e Inmaculada saborean el oro en el Campeonato de Andalucía sub-16

El atletismo algecireño saboreó el oro en el Campeonato de Andalucía sub-16 que se celebró en la pista de Carranque (Málaga). Bahía de Algeciras y Club Inmaculada mordieron medalla en una jornada en la que sobresalió Marina Delegado con un nuevo récord andaluz.

El Bahía de Algeciras, con 15 de sus atletas, encabezó la lista de éxitos comarcales. Los algecireños consiguieron cinco metales, además de un récord de Andalucía y tres mínimas nacionales.

Los más destacados fueron: Marina Delgado (oro en 300 metros con 39”21, récord de Andalucía), María Regina Vargas-Machuca (oro en 600 con 1’40”03), Sergio Márquez (plata en 300 vallas con 40”14 y mínima nacional), el relevo de 4x100 femenino (plata con 50”26 formado por Fuentes-Delgado-Ruiz-Yedra), Alba Ruiz (bronce en 300 con 41”19 y mínima nacional), Ana Herrero (cuarta en altura con 1.44), Candela Díaz (quinta en 1.500 obstáculos con 5’34”72), María Morales (quinta en peso con 9.95), Paco Martín (séptimo en 1.000 con 2’51”30), Kevin Fariza (7º en semis de 100 con 12”64), Pepe Cruceira (4º en la final B del 600 con 1’34”32), el relevo de 4x100 masculino (4º final B con 49”26 formado por Fariza-Márquez-Cruceira-Martín), Abril Fuentes (3º en semis de 100 con 13”60), Paula Yedra (8ª en semis de 100 con 14”04) y Alberto Zarza (tuvo que retirarse en el 3.000 con problemas físicos).

El Club Inmaculada de Algeciras, por su parte, triunfó con el doblete de Julia Marina del Río. La lanzadora se lazó con el oro en la prueba de peso con 12,49 metros, mejor marca personal y mínima nacional, y con la plata en el disco con 36,67 metros, mejor marca personal y mínima nacional.

Su compañero Lucas Fernández fue quinto en el lanzamiento de disco con 36,56.

El Club Atletismo Linense compitió a buen nivel aunque no tuvo tanta fortuna. El relevo masculino de 4x100 metros acabó sexto con 48"46 con Adrián Velasco, Manuel Gutiérrez, Álvaro Ruiz y Antonio Molina. A nivel individual, los resultados fueron los siguientes: Manuel Gutiérrez (11º en 600 con 1'24"95), María Marín (2ª en la serie C del 300 con 46"43), Antonio Molina (2º en la serie C del 300 con 39"85), Ismael Rodríguez (5º en la serie C del 300 con 40"24) y Álvaro Ruiz (5º en la serie C del 300 con 40"92).