La algecireña Andrea Benítez estará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de street skate (monapatín). La Real Federación Española de Patinaje ha anunciado este jueves que la deportista ha obtenido finalmente la plaza para competir en Japón. La algecireña, que estaba como primera suplente tras la última prueba clasificatoria, cubrirá la vacante de la holandesa Candy Jacobs, que ha dado positivo por Covid-19.

"Mi sueño se va a hacer real. Plaza olímpica para Tokio. Gracias por todo el esfuerzo y apoyo. Feliz de ser parte de la primera vez que el skate es olímpico", ha expresado Benítez en sus redes sociales nada más confirmarse la noticia.

La Federación Española de Patinaje ha comunicado lo siguiente sobre la clasificación de la algecireña: "Tal y como nos ha comunicado el COI, la skater algecireña sustituirá a la holandesa Candy Jacobs, que ha dado positivo por Covid-19 y no podrá competir finalmente debido a los protocolos sanitarios de Tokio 2020. Desde la RFEP le deseamos una pronta recuperación".

"Tras las pruebas de clasificación olímpica, Andrea Benítez ocupaba el puesto número 20 del ránking y terminó como primera suplente por la plaza adjudicada a África por la cuota continental después de los Campeonatos del Mundo que se celebraron en Roma del 31 de mayo al 6 de junio. De esta manera, la skater de Algeciras viajará el 23 de julio a Tokio y será la primera integrante de la selección española en debutar en los juegos olímpicos", informa la Federación.

Andrea Benítez ha manifestado sus emociones: "Quedarme fuera de Tokio 2020 fue un palo muy grande. Estuve durante todo el año en posiciones de clasificación y en la última prueba me quedé a las puertas. Cuando he recibido la noticia me he quedado en shock, no me lo creía y tengo que reconocer que me han saltado las lágrimas. A continuación he escrito a Candy, mi amiga e inspiración durante muchos años para desearle una pronta recuperación y darle muchos ánimos".

La algecireña estaba entrenándose por si surgía la ocasión: "He estado esperando mi oportunidad y no he dejado de patinar durante estos últimos dos meses. He mantenido la esperanza y gracias a la Federación, al CSD y al COE voy a cumplir mi sueño".

La competición de street se celebrará el 25 de julio en categoría masculina y el 26 de julio en la femenina en el Parque Deportivo Urbano de Ariake, situado en el distrito de Ariake de la ciudad de Tokio. A falta de conocer en qué grupo estará de la primera ronda clasificatoria, Andrea Benítez competirá el próximo lunes a partir de las 1:30 (hora local española) y la gran final por las medallas se disputará a las 5:25 (hora local española).

Finalmente, la Real Federación Española de Patinaje tendrá representación de cuatro de sus deportistas y la selección española estará formada por Andrea Benítez (Street), Danny León (Park), Jaime Mateu (Park) y Julia Benedetti (Park).