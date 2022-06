San Roque, Algeciras y La Línea destacan en el Andaluz de promesas de gimnasia rítmica

Los clubes de gimnasia rítmica de San Roque, La Línea y Algeciras han destacado este fin de semana en la segunda fase del Campeonato Andaluz de promesas, que se ha celebrado en el centro polideportivo San Pablo de Sevilla. En espera de que la Federación Andaluza haga oficial las clasificaciones, varios conjuntos de las entidades parecen tener garantizada la presencia en la fase final, que se escenificará en Córdoba en el mes de noviembre.

San Roque hizo pleno en esta comparecencia. Los cuatro equipos que comparecían a esta cita tienen certificada su presencia para la gran final.

El equipo Junior logró la medalla de oro (Paula Cano, Mar Regal, Rocío Menéndez, Raquel Menéndez, Aitana Almida, Esperanza Jiménez, Carolina Durán y Marta Gil) y también subió al podio, en este caso al tercer cajón, el conjunto Mini (Paula Leiva, Nadia Rivas, Karla Sánchez, Lorena Ripado, Lucia Mateo, Alba Rodríguez, Isabel Benitez, Carla Fierro y Marianna Mielcarek).

Completaron la participación el Cadete B (Laura del Valle, Paula Gallardo, Miriam Gil, Paula Mena e Inés Raimond) que firmó la cuarta posición y el Cadete C (Jara Domínguez, Laura Moreno, Lucía Amaya, Mara Jiménez, Marina Mangas y Paula Arcos), que fue quinto.

Algeciras

En lo que se refiere a las representantes de Algeciras, el sábado el equipo Alevín A (Claudia Sánchez, Claudia Rodríguez, Paula Benítez, Laura Corral y Adriana Escobar) se proclamó campeón en esta segunda fase, mientras que el Senior A (Irene Morilla, Marta Enríquez, Licia García, Lucía Gramage e Irene Castelló), fue sexto. Los dos tienen asegurado el pasaporte para Córdoba.

Ya en la jornada del domingo el Infantil C (Enola Rodríguez, Irene Clavero, Abril Cortes, Candela Heredia, Asía González y Ainara Mena), y el Infantil B (Aitana del Río, María Vallejo, Dunia Martin, Lola Fernández y Daniela Cabeza) fueron séptimos, mientras que el Benjamín C (Beatriz López, Alba Alba, Emma Díaz, Valentina Rodríguez y María Tellez) era octavo y el Prebenjamín C (Valeria Corral, Julia Reine, Ainhoa Ladrón, Leyre Leal y Ángela Pavón) lo hizo en novena posición.

La Línea

Completó la participación la entidad de La Línea. Dos equipos lograron diploma. Fueron el Benjamín B (Valeria Romo, Violeta Gómez, Mayra Moledo, Adriana Córcoles y María Atanasova), que acabó quinto y el Cadete C (Ariana Herrera, Erika Moreno, Sara Rosales, Carla Garrido y Carlota Fernández), que finalizó octavo.

Las otras dos escuadras linenses firmaron duodécimas posiciones. Fueron los conjuntos Alevín C (Ángela Román, Iris Ríos, Manuela Morales, Paula López, Alexia Reyes y Valeria Becerra) y Cadete B (Ainhoa Marchena, Sara Minero, Sofía De Hoyos, Sara Becerra y Lucía Morales).