El Algeciras CF y su ser o no ser

El Algeciras CF camina hacia su tercera temporada consecutiva en Tercera división de la mano de una directiva que ha conseguido sacar al club de la UCI y estabilizar el pulso. Atrás quedan los días de las urgencias y los peores augurios, aunque la realidad económica en el Nuevo Mirador encierra un delicado mundo que a menudo escapa hasta de los propios aficionados. Conducir y manejarse en el actual Algeciras requiere manos precisas, determinación y un sacrificio personal con interminables horas de trabajo. Miguel Ángel García, directivo y abogado de la entidad, se sienta a charlar con Europa Sur para repasar la actualidad institucional de una casa "viable" a pesar de su losa con la Tesorería. El también responsable del área deportiva recuerda que lograr un aval sigue siendo la prioridad para firmar un convenio con la Seguridad Social y alcanzar la tranquilidad que permitiría levantar la cabeza al algecirismo.

En pleno verano y cuando la mayoría de las miradas están centradas en los fichajes, García acepta analizar la situación económica del Algeciras, una realidad que se puede calificar de cualquier forma menos aburrida. De una manera transparente, el directivo algecireño no titubea: "El Algeciras es ahora mismo un club viable, con una deuda que tenemos controlada, conocida después de infinitas gestiones, juicios y demás historias con las que hemos ido litigando y que los socios han ido conociendo desde que llegamos. Aquí no hemos escondido nada desde el primer día", sostiene.

Este club saneado es una ganga. Si viene un inversor será para ir de la mano con nosotros"

"¿La situación? Pues como ya dijimos la última vez, tenemos una losa que se llama Tesorería de la Seguridad Social, una deuda de 1.700.000 euros, una realidad que los aficionados conocen y en la que estamos día y noche trabajando para encontrar una solución que nos permita seguir adelante más desahogados", explica el abogado algecirista.

Miguel Ángel García señala, como ya hizo en su día, que la consecución de un aval por esa cantidad es fundamental para rubricar un convenio con la Seguridad Social que posibilite los pagos a largo plazo de todo ese montante.

"No podemos estar así toda la vida", subraya. "Es más no podemos estar así mucho tiempo porque en cualquier momento nos puede caer encima la espada de Damocles", reconoce.

Las gestiones de la directiva que preside Ricardo Alfonso Álvarez y la buena voluntad por parte del club y de la Tesorería mantiene una tregua temporal, aunque eso tiene un coste elevado para un club que la pasada campaña tuvo que pagar unos 50.000 euros (a fondo perdido) para contener este frente.

Los algeciristas han buscado y siguen buscando un avalista en la ciudad, sin éxito, y exploran otras vías a través de un grupo inversor que pueda avalar ese millón y medio largo de euros para poder respirar por fin. "Hemos hablado con muchos grupos de muchos países, muchísimos", afirma García. "El problema es que no todo el mundo puede hacer frente a nuestra situación, y que nosotros no vamos a entregar el club a cualquiera para que lo hunda", advierte.

"Nosotros tenemos que convencer a quien venga que hay un proyecto que es una ganga. El Algeciras tiene un patrimonio que es su afición, un estadio de primera, el tejido empresarial de la bahía y la comarca, un equipo aspirativo y una deuda que más allá de la Tesorería está controlada. Es decir, que con una pequeña inversión hay un club saneado en comparación con otras deudas que vemos por ahí de millones y millones", relata García.

"Lo que me da pena es que no encontremos la solución aquí, en nuestra ciudad. Que no haya nadie que le duela esto como a nosotros y a su afición. Me da pena que tengamos que ponernos en manos de otros", lamenta.

"Seguimos abiertos a inversores de fuera y hay algo interesante que si sale puede ser nuestra solución definitiva, pero necesitamos a nuestra afición más que nunca", sentencia.