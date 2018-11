"No soy antialgecirista ni antinada, vengo a ayudar de manera altruista"

Juan Carlos Crespo Sánchez está en el ojo del huracán de un sector de la afición del Algeciras CF. El exárbitro de San Roque, afincado con su familia en Algeciras, se acaba de incorporar al club como delegado de campo y el pasado domingo en el triunfo ante el Betis Deportivo se convirtió sin quererlo en protagonista por los cánticos contrarios que estos hinchas le dedicaron durante el partido. El que fuera trencilla de categoría nacional aceptó el guante de Europa Sur para negar las acusaciones que le tildan de “antialgecirista”, defender su labor y explicar los vínculos que le unen con los albirrojos desde hace años.

“No soy antialgecirista ni antinada, yo defiendo y siempre he defendido a todos los clubes del Campo de Gibraltar y ahora me debo como un profesional al Algeciras CF”, interviene tajante Crespo Sánchez a la primera pregunta, obligada.

“Además quiero que la gente sepa una cosa”, continuó. “Yo he hecho historia con el Algeciras porque fui el árbitro designado para dirigir el partido del Centenario con el Sevilla FC, un orgullo para mí, y los costes económicos de ese arbitraje, que eso no lo sabe casi nadie, los donamos a las arcas del Algeciras. Nos costó dinero pitar ese partido, fíjate lo antialgecirista que soy”, aseguró el sanroqueño.

Crespo considera “absurdas” esas descalificaciones, entre otras cosas, “porque mi mujer es de Algeciras, vivimos en Algeciras, tenemos a los niños en las categorías inferiores del fútbol base de Algeciras en La Menacha”, enumera. “Mi suegro (el expresidente albirrojo José Luis Núñez) es algecirista y saca cada temporada religiosamente su abono de palco en el Nuevo Mirador”, agrega. “Es más, me ofrecí en su día a Julio Cabello para arbitrar de forma gratuita a los veteranos. ¿Haría todo eso alguien antialgecirista?”, se pregunta Crespo.

“Llevo muchos años en esto, me conoce mucha gente en el mundo del fútbol y creo que es una minoría la que ha orquestado esta campaña y el fondo de todo viene de cuando pitaba partidos a las categorías inferiores de varios clubes de la comarca, sobre todo el Algeciras y el Zabal cuando alcancé la categoría nacional”, reflexiona.

“Por circunstancias, porque los clubes no podían costear árbitros de fuera, teníamos que pitar aquí, pero yo no marco goles, nunca lo he hecho”, señala Crespo. “Y ahí están las estadísticas guardadas para que la gente vea que estos equipos como local lejos de ser perjudicados por mí, ganaron la mayoría de partidos”, apunta.

Sobre el comentario de varios aficionados que le recriminan un “me gusta” en un antiguo tuit de un triunfo de la Balompédica sobre el Algeciras, Crespo se lo toma con filosofía: “Yo soy seguidor madridista y no por eso no dejo de reconocer cuando el Barcelona ha jugado un buen partido o ha logrado un triunfo de mérito”, argumenta.

“Me debo al Algeciras y soy un hombre de club”, manifiesta Crespo para retomar el hilo principal. “Estoy aquí de forma altruista para aportar, para sumar lo que pueda con mis 25 años de formación en el mundo del arbitraje y el fútbol, y estaré hasta que la directiva quiera”, zanja el empleado municipal del Ayuntamiento de San Roque.

“Vengo a aportar mis conocimientos y a ocupar un puesto importante en el que hay que tener hilo directo con el árbitro”, relata sobre sus nuevas funciones. “Esto no es sentarse y salir con la tablilla, yo siempre hago un prepartido muchas horas antes, me encargo de hablar con los árbitros, de saber hasta su matrícula, de contactar con el dispositivo de seguridad, de hacer informes... El domingo me fui el último del estadio con los árbitros, los acompañé al coche y después hasta el desvío de la autovía”, subraya.

“Vivo el partido mucho a pie de campo. El domingo ni me senté, estuve en tensión todo el tiempo porque fue un encuentro muy intenso y disfruté”, confiesa. “En un campo de fútbol, como la gente se puede imaginar, me han dicho de todo durante todos estos años... El domingo estaba tan metido en el juego que apenas me fijé en lo que me decían”, en referencia a los cánticos de “Crespo vete ya”, que originaron cierto desconcierto incluso entre el trío arbitral y el banquillo del filial del Betis. Los verdiblancos se preguntaban quién era ese tal Crespo.

El nuevo delegado de campo albirrojo agradece el respaldo de la directiva de Ricardo Alfonso Álvarez, su gran valedor.

Crespo augura buenos tiempos para el Algeciras: “Están haciendo un trabajo exquisito, de verdad que la afición tiene que saber lo que esta directiva está consiguiendo y estoy convencido de que todo este esfuerzo va a dar sus frutos. En lo deportivo solo les falta la pizca de suerte que no tuvieron en los últimos playoffs de ascenso, pero seguro que este club volverá pronto a la categoría que como mínimo le corresponde por historia y por todo”.