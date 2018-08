Ale Pipo recupera la ilusión

Un día después de disputar su primer partido con el Algeciras Club de Fútbol [en el Alberto Umbría de la Estación de San Roque frente al San Bernardo de la Segunda Andaluza] el centrocampista Alejandro Rodríguez Marrero, Ale Pipo, fue presentado de forma oficial en un acto en el que el jugador destacó que la llamada del conjunto algecirista le ha hecho "recuperar la ilusión".

La presentación fue conducida por el presidente rojiblanco, Ricardo Alfonso Álvarez, de quien destacó la "ilusión" que ha generado en el cuerpo técnico "porque viene a sumar a la plantilla" y del que subrayó que hizo "un esfuerzo muy generoso" para incorporarse al conjunto de La Menacha, al mismo tiempo que la entidad hizo "lo imposible" por contar con sus servicios.

"Te pedimos y te exigimos que lo entregues todo, porque tus éxitos serán nuestros éxitos, hazlo por nosotros para que al final de la temporada podamos celebrar el ascenso", le dijo al futbolista grancanario.

Miguel Ángel García, vicepresidente responsable de la parcela deportiva, realizó una semblanza del mediocentro ofensivo, que la pasada andadura descolló en el Villa de Santa Brígida, del grupo canario de Tercera, en el que destacó en la segunda vuelta tras haber jugado la primera parte de la competición en el Gavá, del grupo catalán, del que se marchó en enero por los problemas económicos que arrastraba el club. García, quien recordó que el nuevo futbolista algecirista llegó a debutar en el primer equipo de la UD Las Palmas siendo aún juvenil, subrayó que el futbolista tenía "muchas ofertas" pero se decantó por jugar en La Menacha.

"Le agradezco públicamente que haya elegido Algeciras cuando nuestra oferta económica en ninguno de los casos era superior a otras que tenía de equipos internacionales y de Segunda división", recalcó García.

Ale Pipo explicó que su decisión de jugar en el Algeciras se debe a la "ilusión" que desprende el proyecto. "Es algo que yo había perdido, pero estoy desbordado de ilusión por la llamada del Algeciras", afirmó.

"Siempre he seguido el fútbol, tengo compañeros que pasaron por aquí y eso me hizo seguir al Algeciras, además de que tengo medio familia aquí y desde que llegué me siento como en casa, porque además esto es muy parecido a mi tierra, estoy encantado", dijo.

"Además, he vivido algo que nunca me había pasado, porque jamás antes me habían recibido todos en un vestuario como si me conocieran de toda la vida, y estoy agradecido en el alma por esta bienvenida", abundó.

Ale Pipo rechazó definirse como jugador y explicó para finalizar: "Desde que soy pequeñito hago lo que me divierte, que es jugar al fútbol, no quiero ni que se me pongan etiquetas de antemano ni que se me sitúe por encima de nadie, desde el primero hasta el último todos seremos iguales para que podamos conseguir el objetivo".