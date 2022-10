Adrián Otaegui: "Valderrama ya forma parte de mí"

"Valderrama ya forma parte de mí". Así explicó Adrián Otaegui el significado de la enorme victoria que logró este domingo en el campo sanroqueño tras conquistar el Estrella Damm N. A. Andalucía Masters. El donostiarra calificó el éxito como "el triunfo más importante" de su carrera, una trayectoria que ya alumbra cuatro títulos en el DP World Tour de golf.

“No sé cómo lo he hecho”, comenzó Otaegui su comparecencia ante los medios en Valderrama. "Toda la semana ha sido redonda. Es verdad que hizo poco viento y es el año de los que he estado aquí en el que el campo estaba más asequible", reconoció.

"Me sentí muy bien en los greenes y la bola entraba", prosiguió el vasco. "En lo personal ha sido una semana muy tranquila. Me quedaba a dormir en casa de unos amigos a media hora de aquí y me he sentido bien en la rutina. Ha sido de estas semanas que te sale todo rodado", insistió.

Otaegui expresó su profundo agradecimiento a la familia que compone el Real Club Valderrama, en especial a Javier Reviriego. "Desde la primera vez que vine me han tratado de la mejor manera. Mejor imposible. Conozco a Reviriego desde que yo era amateur, que me dejaba entrenar en el campo, y me ha ayudado mucho. Le tengo mucho cariño a toda la gente que trabaja para el club. Es mi campo preferido en España y ya es parte de mí".

El de San Sebastián valora "la victoria más importante" de su palmarés en una cita que, por calendario y por el emplazamiento, tiene un plus. "Es de los últimos torneos del año, la gente quiere hacerlo bien por los puntos y los rankings y por que se trata de un sitio con muchísima historia".

"Siempre ha sido mi objetivo jugar el circuito y ganar torneos. Estoy muy contento porque era un sueño jugar y ganar en Valderrama. Me siento un afortunado de poder jugar en estos campos, delante de tanto público que me anima y me quiere", sentenció.