(88-111) La ULB vence en Andújar y da un paso de gigante para asegurarse la permanencia

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha dado este sábado un paso de gigante hacia la permanencia en la Tercera FEB (la cuarta categoría del escalafón nacional) al vencer en la cancha de otro de los implicados en la pelea por la salvación, el CB Andújar, por 88-111. Este tanteo corta una racha de tres derrotas consecutivas de los de La Línea.

El conjunto que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda afrontaba un choque clave con mucha cautela. Por un lado, porque es complicado saber cómo reaccionará un equipo que se ha visto obligado a aplazar sus partidos de las dos últimas jornadas. Por otro, porque la semana previa había sido especialmente accidentada: cayeron lesionados David Stachovskij y Álex García, lo que acortaba su rotación.

Los albinegros se olvidaron de sus hándicaps y cuajaron una primera mitad más que notable, sobre todo en defensa. Fue una ULB muy implicada y certera en ataque. Los de La Línea se impusieron en los dos cuartos inaugurales: 17-23 y 18-34, para dejar el partido aparentemente encarrilado al descanso (35-47).

En la tercera entrega, la ULB sufrió una de esas pájaras ya habituales y el conjunto jiennense apretó los dientes, llegando a colocarse a solo un punto (71-72) cuando restaban apenas 18 segundos para el final de ese cuarto. El marcador a falta de diez minutos era de 71-76.

El último capítulo se pareció más a los dos primeros. La ULB volvió a defender con intensidad y encontró en Víctor Chernodolia (que anotó siete triples y acabó con 27 puntos) a su estilete.

Las diferencias se fueron ampliando de nuevo hasta el 88-111 del final. El triunfo no volvió a estar en entredicho.

En un partido coral, también merecen mención especial a título individual en el bando visitante, una vez más, Tury Seara (21 puntos, 9 rebotes, 29 de valoración) y el joven pívot Santo Jesús Cabrera (11 y 8 para 20).

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la decimonovena jornada y, al término de todos los encuentros, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.

La ULB volverá a las canchas este miércoles (21:00), día en el que recibirá la visita del Enrique Soler de Melilla, en encuentro aplazado de la jornada 18.