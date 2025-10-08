Esta receta de arroz con bogavante convierte cualquier comida en una ocasión especial

Hay recetas que no necesitan excusas, y este arroz con bogavante es una de ellas. Con el punto justo de mimo en cada paso —desde el sofrito lento hasta el majado en mortero— se consigue un plato lleno de matices, perfecto para compartir. El secreto está en preparar todo con calma y dejar que el mar hable por sí mismo en cada cucharada.

Ingredientes

200 g de arroz Sabroz

1 bogavante

1,2 l de fumet de pescado

100 ml de vino blanco

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

3 tomates maduros

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de pimentón dulce

2 ñoras

Hebras de azafrán

Sal

1 hoja de laurel

Perejil fresco

Arroz con bogavante: elaboración paso a paso

1. Prepara todo antes de empezar

Ten a mano todos los ingredientes listos: el bogavante troceado, el vino medido, las ñoras hidratadas, el fumet caliente, los tomates rallados y la verdura bien picadita. Así evitas carreras de última hora.

2. Marca el bogavante

Corta el bogavante separando cabeza, cuerpo y pinzas. Guarda el coral, porque dará muchísimo sabor. En una paellera o sartén amplia, dóralo brevemente con un poco de aceite hasta que tome color y empiece a soltar aroma. Resérvalo.

3. Haz el sofrito

En el mismo aceite, sofríe a fuego medio la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos. Añade el pimentón, el azafrán, la carne de las ñoras y, a continuación, el tomate rallado. Cocina despacio hasta obtener un sofrito concentrado y sabroso.

4. El majado, la clave

En un mortero machaca los ajos, un poco de perejil, las hebras de azafrán y el coral del bogavante hasta conseguir una pasta homogénea. Esto será el toque diferencial del arroz.

5. Vino y arroz

Incorpora el vino al sofrito y deja que reduzca el alcohol. Añade el arroz con una pizca de sal y rehógalo un par de minutos, removiendo bien para que se impregne del sofrito.

6. Añade el fumet

Vierte el caldo bien caliente sobre el arroz y reparte la mezcla del mortero. Cuando rompa a hervir, baja el fuego y deja cocer durante unos 15 minutos sin remover, para que el grano absorba todo el sabor.

7. El toque final con el bogavante

Unos minutos antes de que el arroz esté en su punto, devuelve el bogavante a la sartén. Apaga el fuego, cubre con un paño limpio y deja reposar 5 minutos. Ese reposo hará que los sabores se integren y el plato quede redondo.

Este arroz convierte cualquier comida en una celebración: intenso, marinero y con ese sabor tradicional que queda grabado en la memoria.

