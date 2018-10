La propiedad de la finca del futuro campo de fútbol de Tarifa, en disputa

La empresa Sonora Bienes Raíces SL reclama la propiedad de las 3 hectáreas de terreno en las que se construirá el futuro campo de fútbol de Tarifa cuando sea sustituido por un hotel a pie de playa. En el expediente de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya tiene el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la titularidad de la finca se atribuye a Inmobiliaria Verco del Ebro. Sonora ha presentado alegaciones con varios informes y documentación, entre ellos las escrituras de los terrenos y un informe de un arquitecto, en los plazos de exposición pública y sus representantes lamentan que no haya sido tenido en cuenta. Por este motivo temen que cuando se produzca la expropiación de los terrenos no reciban cantidad alguna y la sociedad señala que presentará un recurso de reposición cuando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publique el anuncio de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU.

Fuentes cercanas a Sonora Bienes Raíces recalcan que no tienen interés en explotar la parcela del campo de fútbol, sino que su preocupación estriba en que una vez que se expropie la finca para construir las nuevas instalaciones deportivas no reciban dinero y sí lo haga la otra empresa.

El terreno que es propiedad de Sonora consta de 22 hectáreas en Albacerrado, zona entre la parte trasera del cementerio y la carretera N-340. La finca de Verco del Ebro ocupa unas 6 hectáreas, mientras que el campo de fútbol ocuparía 3. Toda esa zona está catalogada como rústica y esas 3 hectáreas quedarían calificadas para uso deportivo. Las lindes no están claras en la documentación que obra en el Registro de la Propiedad, de ahí que Sonora dejase en manos de un arquitecto un extenso informe sobre la situación de la finca a expropiar teniendo en cuenta la situación de unos y otros terrenos. Según el estudio realizado por el arquitecto, la titularidad de la finca afectada es de Sonora, aunque en las alegaciones presentadas a la Dirección General de Urbanismo no fueron tenidos en cuenta.

Los representantes de Sonora señalan que un recurso tras la publicación en el BOJA de la aprobación definitiva de la modificación del PGOU podría paralizar el proyecto. Sin embargo, el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, cree que no sería así. "Entiendo que el proyecto no se puede paralizar porque ya está aprobado definitivamente y ya no cabe recurso. Espero que ahí no haya, o según nos dicen nuestros servicios jurídicos, mucho que hacer porque en el BOJA se publicará la aprobación definitiva y en todo el proceso ya ha habido posibilidad de recurso. Ellos lo han hecho y nosotros les hemos contestado. Si ellos quieren reclamar que lo hagan y ya veremos como se desarrolla la cuestión. Yo entiendo que no va a haber problemas a ese respecto", afirma el regidor.

El primer edil tarifeño considera que se trata de un "problema privado entre dos empresas". "Es un terreno privado. Hay una persona que acredita su titularidad y recientemente Sonora también la acredita. A nosotros nos da un poco igual porque vamos a expropiarlo. Es un asunto privado entre dos particulares que entienden que ese terreno es suyo. Al Ayuntamiento le da igual a quién expropiarlo. Tenemos una acreditación de una empresa que parece y no hay duda de que es el dueño y si Sonora ejerce las acciones que estime oportunas ante un juez y este nos dice que esperamos, nosotros esperaremos a pagar cuando se resuelva. Nosotros vamos a seguir con el procedimiento porque es de interés general", señala Ruiz.